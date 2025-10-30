"Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

Ви дізнаєтесь:
- Тарас Цимбалюк розповів, де він зараз
- Як відреагував актор на інформацію про свою "втечу" з України
Український актор та головний герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк різко відреагував на закиди про те, що він покинув Україну. Артист виклав емоційний пост у своєму Instagram.
Цимбалюк отримав повістку та пройшов ВЛК у 2023 році. Він заявив, що стоїть у черзі на мобілізацію, а поки допомагає Збройним силам України як волонтер. Наразі актор продовжує свою творчу кар'єру знімаючись в українських фільмах та серіалах, зокрема і виїжджаючи за кордон.
Нещодавно Тарас разом з колегами Наталкою Денисенко та Антоніною Хижняк поїхав до Болгарії для зйомок продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж", що спровокувало матеріали з гучними заголовками, нібито Цимбалюк засвітився за межами України з пляшкою алкоголю. Актор вирішив остаточно закрити це обговорення, заявивши, що він уже повернувся додому.
"Я вже повернувся в Україну. Власне, як і попередні десятки разів, коли виїжджав на вистави та зйомки", — написав Тарас.
Також він у грубій формі поскаржився на тих, хто спекулює на його імені у контексті виїзду за кордон.
"Чому у нас немає культури і рівня журналістики на якомусь високому автентичному рівні?", — запитався Цимбалюк.
Колегу по знімальному майданчику підтримала Наталка Денисенко.
"Деякі наші журналісти пробивають дно", — написала акторка у відповідь на полум'яний спіч Тараса Цимбалюка.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Останні новини шоу-бізнесу
Раніше Главред повідомляв, що учасниця популярного українського шоу "Холостяк" Ірина Пуха розповіла про свої враження про головного героя проекту Тараса Цимбалюка. Як розповіла дівчина, Тарас може помилитися у своєму виборі. Також вона помітила, що актор вибирає дівчат за зовнішніми даними.
Також український актор Володимир Ращук, який наразі є військовослужбовцем ЗСУ, висловився про Тараса Цимбалюка. Він розповів, чому захисники України не сприймають Тараса у ролі військових, та які наслідки його можуть чекати.
Вас може зацікавити:
- "Він її вибрав": учасниця "Холостяка" злила правду про Цимбалюка
- Майкл Дуглас не втомлюється нагадувати про війну в Україні - як актор підтримав нашу країну
- "Який молодий": Ксенія Мішина показала рідкісне фото свого батька
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред