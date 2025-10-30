"Немає культури": Цимбалюк нецензурно відповів на закиди про "втечу" закордон

Тарас Цимбалюк виїжджав на зйомки у Болгарію.

Тарас Цимбалюк відповів на чутки про виїзд з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Тарас Цимбалюк розповів, де він зараз

Як відреагував актор на інформацію про свою "втечу" з України

Український актор та головний герой шоу "Холостяк-14" Тарас Цимбалюк різко відреагував на закиди про те, що він покинув Україну. Артист виклав емоційний пост у своєму Instagram.

Цимбалюк отримав повістку та пройшов ВЛК у 2023 році. Він заявив, що стоїть у черзі на мобілізацію, а поки допомагає Збройним силам України як волонтер. Наразі актор продовжує свою творчу кар'єру знімаючись в українських фільмах та серіалах, зокрема і виїжджаючи за кордон.

Тарас Цимбалюк - фільми і серіали / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Нещодавно Тарас разом з колегами Наталкою Денисенко та Антоніною Хижняк поїхав до Болгарії для зйомок продовження фільму "Коли ти вийдеш заміж", що спровокувало матеріали з гучними заголовками, нібито Цимбалюк засвітився за межами України з пляшкою алкоголю. Актор вирішив остаточно закрити це обговорення, заявивши, що він уже повернувся додому.

"Я вже повернувся в Україну. Власне, як і попередні десятки разів, коли виїжджав на вистави та зйомки", — написав Тарас.

Тарас Цимбалюк відповів журналістам / фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Також він у грубій формі поскаржився на тих, хто спекулює на його імені у контексті виїзду за кордон.

"Чому у нас немає культури і рівня журналістики на якомусь високому автентичному рівні?", — запитався Цимбалюк.

Колегу по знімальному майданчику підтримала Наталка Денисенко.

"Деякі наші журналісти пробивають дно", — написала акторка у відповідь на полум'яний спіч Тараса Цимбалюка.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

