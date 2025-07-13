РФ атакує Україну новими безпілотниками: що відомо про нові дрони і як вони виглядають

Ці безпілотники можуть вражати рухомі та нерухомі цілі.

https://glavred.net/war/rf-atakuet-ukrainu-novymi-bespilotnikami-chto-izvestno-o-mini-shahedah-10680998.html Посилання скопійоване

Україну атакують нові ударні дрони / Колаж: Главред, фото: 126 окрема бригада сил ТРО, УНІАН

Що відомо:

РФ атакує Україну новими дронами

Нові БПЛА схожі на "Шахеди" меншого розміру

Міні-"Шахеди" мають бойову частину до 15 кг

Російські окупанти почали застосовувати на фронті нові ударні дрони - так звані міні-"Шахеди". Про це розповів український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій Бескрестнов Сергій з позивним "Флеш".

Військові ледь не щодня помічали, що дрони, схожі на "Шахеди", атакували військові техніку в русі або на стоянці. Ці дрони дійсно були схожі на ударні БПЛА такого типу, але вони значно меншого розміру.

відео дня

"Це не Шахеди, це БПЛА меншого розміру дуже схожі на Шахеди. Управляються, як FPV", - зазначив "Флеш".

Вже відомо, що є ці дрони, які використовують як розвідники. У них немає бойової частини. Також є такі ударні дрони з бойовою частиною, вага якої становить до 15 кг.

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети, безпілотники та авіаційні бомби. У результаті ударів зафіксовані масштабні руйнування та масштабні пожежі в кількох містах. У Львові частково зруйновано під’їзд житлового будинку, а в Харкові вогонь охопив об’єкти цивільної інфраструктури.

Чернівці також постраждали від атаки. Через падіння уламків загинули двоє мирних жителів — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще четверо отримали тяжкі поранення, одна з постраждалих перебуває у критичному стані. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Водночас Міноборони РФ традиційно заперечує факт ударів по цивільних об’єктах, заявляючи, що нібито атакувало підприємства військово-промислового комплексу у Львові, Харкові та Луцьку, а також "військовий аеродром".

Інші новини:

Про персону: Бескрестнов Сергій "Флеш" Бескрестнов Сергій Олександрович з позивним "Флеш" - український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій. Закінчив Київський військовий інститут управління та зв'язку за спеціальністю "Радіо, радіорелейний, тропосферний та космічний зв'язок". Також навчався у різних європейських технічних центрах за напрямками радіорелейного та мобільного зв'язку стандарту GSM. Він займав керівні посади у компаніях "Українські радіосистеми", "Український мобільний зв'язок", став головою ГО "Центр радіотехнологій". З перших днів війни він брав активну участь в обороні Київської області з 3-м полком сил спеціальних операцій. Він організував систему військового радіозв'язку півночі Київської області разом з 136 батальйоном ТРО. З квітня 2022 року консультував та навчав різні військові підрозділи й силові структури України. Він організував службу технічної підтримки та обмін досвідом для кількох тисяч військових зв'язківців ЗСУ та НГУ. Нині він розробляє засоби малого РЕБ та вивчає на фронтах радіосигнали російських БПЛА всіх типів, пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред