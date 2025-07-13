Ефективність доведена: Україна використовує нову зброю для протидії 'Шахедам'

Росія посилила повітряний терор проти України, випустивши за тиждень понад 1800 дронів, Зеленський розповів про ефективність дронів-перехоплювачів.

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За тиждень вдалось знищити сотні "Шахедів" / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Про що сказав Зеленський:

РФ за останній тиждень випустила по Україні 1800 дронів, 1200 КАБів та 83 ракети

Дрони-перехоплювачі ефективно проявили себе у протидії "шахедів"

Україна ефективно застосовує дрони-перехоплювачі для збиття російських ударних БпЛА.За останній тиждень вже відомо про сотні збиттів "Шахедів" із застосуванням даного виду зброї. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За словами Зеленського, протягом останніх семи днів Росія здійснила масштабні атаки по Україні, використавши понад 1800 дронів, понад 1200 керованих авіабомб і 83 ракети. Таким чином окупанти намагаються посилити тиск і терор проти українських міст і громад.

відео дня

Дивіться відео Зеленського про удари по Україні:

/ Фото: скріншот

Водночас сили ППО демонструють ефективність – особливо результативно діють дрони-перехоплювачі, які лише за тиждень збили сотні "Шахедів". Тема розширення цього напрямку стала ключовою під час зустрічей з міжнародними партнерами.

Зеленський також подякував усім, хто підтримує посилення оборони та українським захисникам, які щодня боронять небо.

"Шахеди" – один із російських способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу, щоб швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання всіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи, "сімки" та всіх партнерів", - резюмував Зеленський.

"Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 12 липня російські війська здійснили масовану атаку на Україну, застосувавши ракети, безпілотники та авіаційні бомби. У результаті ударів зафіксовані масштабні руйнування та масштабні пожежі в кількох містах. У Львові частково зруйновано під’їзд житлового будинку, а в Харкові вогонь охопив об’єкти цивільної інфраструктури.

Чернівці також постраждали від атаки. Через падіння уламків загинули двоє мирних жителів — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Ще четверо отримали тяжкі поранення, одна з постраждалих перебуває у критичному стані. Про це повідомив очільник Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк.

Водночас Міноборони РФ традиційно заперечує факт ударів по цивільних об’єктах, заявляючи, що нібито атакувало підприємства військово-промислового комплексу у Львові, Харкові та Луцьку, а також "військовий аеродром".

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Про ударний дрон: Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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