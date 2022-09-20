Стало відомо ім'я закатованого в Ізюмі бійця з синьо-жовтими браслетами на руці

Сергій Сова з родиною / Фото facebook.com/shtab.dnipro

Після звільнення Харківської області від російської окупації в регіоні знайшли докази військових злочинів армії Путіна. Світ облетіло фото руки з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі. Тіло закатованого українця впізнала його дружина - це Сергій Сова з Нікополя.

"Стало відомо, що рука з синьо-жовтими браслетами з поховання в Ізюмі - це фрагмент тіла військового з Нікополя. Ця фотографія з процедури ексгумації облетіла весь світ - вражаючий знімок почорнілої руки з браслетом патріотичного кольору", - йдеться у повідомленні обласного інформаційного штабу Дніпропетровщини.

Мешканка Нікополя Оксана Сова впізнала свого чоловіка за татуюванням на тілі. Дружина загиблого воїна розповіла, що браслети чоловікові подарували діти.

"Я впізнала свого чоловіка за численними татуюваннями і жовто-синіми браслетиками, з якими Сергій не розлучався з 2014 року", — розповіла Оксана в коментарі Цензор.Нет.

Фото facebook.com/shtab.dnipro

Сергій Сова - 36-річний боєць 93-ї бригади "Холодний Яр", у якого залишилося двоє дітей. Син загиблого воїна вже написав звернення президенту України з проханням передати родині тіло батька, щоб з почестями поховати героя України.

Армія України звільнила Ізюм

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюму у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць української армії Тарас Березовець говорив, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.

Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді одразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

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