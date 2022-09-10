ЗСУ 'віджали' Ізюм: десантники показали кадри зі звільненого міста

Бійці ЗСУ в Ізюмі / t.me/operativnoZSU

Бійці Збройних сил України в ході контрнаступу на Харківському напрямку увійшли до міста Ізюм.

Відео з українськими захисниками в Ізюмі з'явилося в Facebook 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади.

"Десантники продовжують впевнено йти вперед, звільняючи Харківщину від рашистів! Не зупиняємося, Оксамитовий сезон для російської мерзоти видався "жарким"! Горіть в пеклі, окупанти! Вірте в ЗСУ! Ми переможемо!", - йдеться в повідомленні.

Видео дня

При цьому на в'їзді в Ізюм вже обладнаний блокпост ЗСУ. У місті розвиваються українські прапори.

Про те, що Україна повертається в Ізюм натякнув і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він опублікував на офіційній сторінці в Telegram повідомлення, яке говорить саме за себе.

Наступ ЗСУ на Харківщині

Нагадаємо, Сили оборони України оточили окупаційні війська Росії в Балаклії Харківської області. У місті проходили бої. Траса на Куп'янськ під вогневим контролем ЗСУ. Ситуація для окупантів складна.

Російські окупанти спецпідрозділів СОБР, які перебували в межах міста Балаклії, вже не виходять на зв'язок.

Напередодні радник офісу президента Олексій Арестович сказав, що в одному з міст на Харківщині відбулися несприятливі для російських окупантів події.

Над угрупованням ворога на Ізюмському напрямку тепер нависла серйозна загроза. Армія України отримала можливість наносити удари в Ізюмі, Куп'янську та на Донецькому напрямку.

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