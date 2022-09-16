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В Ізюмі виявили масове поховання на більш ніж 440 тіл: люди загинули внаслідок агресії РФ

16 вересня 2022, 08:23

Влада має намір ексгумувати тіла.

Поховання в Ізюмі
Причини смерті людей встановить слідство - Болвінов / Настоящее время

У місті Ізюм на Харківщині, який сили оборони України звільнили від окупації Росії, виявили поховання на більш ніж 440 тіл. Тіла поховані окремо. Поліція має намір ексгумувати тіла і провести судово-медичну експертизу.

Начальник слідчого управління поліції Харківської області Сергій Болвінов заявив Sky News, що в Ізюмі влада виявила одне з найбільших поховань.

Видео дня

"Можу сказати, що тут знаходиться одне з найбільших поховань в одному звільненому місті, в ньому більше 440 могил", - сказав він.

Тіла були поховані окремо. Люди загинули в результаті російської військової агресії.

"Ми знаємо, що деякі були вбиті [розстріляні], деякі загинули від артилерійського вогню, так званих мінно-вибухових травм. Деякі загинули від авіаударів. Багато тіла ще не упізнані, тому причини смерті будуть встановлені під час слідчих дій", - стверджує Болвінов.

Він додав, що всі тіла будуть ексгумовані і направлені на судово-медичну експертизу.

Телеканал Настоящее время опублікував фотознімки масових поховань у лісі в Ізюмі.

"Деякі поховання з хрестами, на них - написи. Десь навіть є вінки. Десь немає нічого, тільки могила. Написи: "ЗСУ, 17 осіб, з моргу", "345", "412"", - зазначено в повідомленні НВ.

Справжність знімків підтвердив Олег Котенко, Уповноважений з питань осіб, зниклих безвісти. Він розповів, що російські загарбники самі публікували відео поховання в Ізюмі. Тому українська влада його шукала.

"І десь є реєстр, в якому, я думаю, вони нам будуть підказувати, в якому місці вони взяли це тіло для поховання. Ми зараз працюємо над цим, і я думаю, що ми ці списки знайдемо і ми будемо розуміти, що це за людина, чому йому було присвоєно номер, а не прізвище. Але є там і прізвища, а ще там є вінки, і дата загибелі там теж є на деяких. Більшість,я думаю, загинула під обстрілами, ми по датах це вже зрозуміли: люди загинули, коли вони били з артилерії по місту", - сказав Котенко.

Поховання в Ізюмі
Поховання в Ізюмі / Настоящее время
Поховання в Ізюмі
Поховання в Ізюмі / Настоящее время
Поховання в Ізюмі
Поховання в Ізюмі / Настоящее время

Також hromadske з посиланням на Котенко передає, що на кладовищі виявили братську могилу українських військових. Там поховані до 25 захисників України. Журналісти стверджують, що за час окупації на місцевому кладовищі з'явилося понад 460 нових поховань.

Армія України звільнила Ізюм

Командир батальйону Свобода Петро Кузик 10 вересня зробив заяву про те, що війська Росії тікають з окупованого Ізюма у зв'язку з контрнаступом ЗСУ в Харківській області. Інший боєць української армії, Тарас Березовець, казав, що військові наблизилися до встановлення контролю над містом.

Увечері того ж дня окрема повітряно-десантна Січеславська бригада опублікувала відео, як сили оборони України зайшли в Ізюм. На в'їзді відразу спорудили український блокпост. У місті з'явилася державна символіка.

11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнено Збройними силами України.

Інші новини:

Харківська область Ізюм війна Росії та України
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