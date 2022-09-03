Встановлено особу окупанта, який розстріляв двох мирних жителів в автосалоні в Бучі

Миколу Соковікова звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві / Фото CNN

Українські прокурори змогли встановити особу російського окупанта, який разом зі своїм товаришем по службі розстріляв двох мирних жителів Бучі на Київщині під час окупації міста. Військового злочинця звуть Микола Сергійович Соковіков.

Особу окупанта вдалося встановити завдяки відео CNN. Саме на цих кадрах відображений момент вбивства цивільних.

Соковікова звинувачують у порушенні законів і звичаїв війни та умисному вбивстві. Про це вже поінформували країну-агресора РФ.

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У Міноборони Росії не дали CNN коментар щодо встановлення особи вбивці мирних жителів.

За словами українських прокурорів, на встановлення особи цього підозрюваного у воєнних злочинах пішло кілька місяців. Прокурори використовували технологію розпізнавання облич. Триває досудове розслідування.

Микола Сергійович Соковіков / Фото CNN

Розстріл цивільних в автосалоні на Київщині

Розстріл цивільних у Бучі стався біля автосалону в березні.

На кадрах видно, як власник бізнесу разом з 68-річним охоронцем з піднятими руками зустрічають російських солдатів біля воріт і дають їм сигарети. Після нетривалої розмови обидва чоловіки йдуть назад углиб території.

У той же час з-за рогу будівлі раптом вискакують двоє російських військових і стріляють в спини беззбройним українцям. Окупанти зробили щонайменше 12 пострілів.

Жертвами загарбників стали власник розграбованого автосалону, чия сім'я не хоче публікувати його ім'я, і Леонід Олексійович Пляц, 68-річний чоловік, який працював там охоронцем.

Один з них загинув на місці, а інший зміг піднятися, дійти до приміщення і викликати допомогу. Врятувати його не вдалося, він стік кров'ю.

Російські солдати тим часом зайнялися мародерством. Вони пограбували салон і завантажили вкрадене в свій автомобіль.

Розстріл мирних жителів в автосалоні в Бучі / Скріншот відео CNN

Увага! Відео не рекомендовано для перегляду неповнолітніми:

Воєнні злочини Росії

Російський окупант зізнався сестрі, що вбивав мирних жителів в Україні. Зокрема, путінський солдат розповів, як застрелив жінку, яка, за його словами, була навідницею. Про це свідчить аудіоперехоплення його телефонної розмови з сестрою, опубліковане в липні.

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якої загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущання і вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

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