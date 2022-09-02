'Вухо полоненому відрізали': ідентифіковано окупанта, який знущався з українців на Харківщині

Станіслав Шматов скоював військові злочини в Україні / Фото УНІАН , Радіо Свобода

Українським журналістам вдалося встановити особу російського окупанта, який чинив військові злочини в Україні тарозповідав про це своїм друзям і родичам. Він в деталях описував масові знищення будинків мирних жителів Харківщини, тортури, знущання з людей та навіть вбивства.

Звуть загарбника Станіслав Шматов. Йому 21 рік. Родом танкіст із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії, пишуть Схеми.

Окупант служив у 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Цей підрозділ брав участь у збройних конфліктах у Північній Осетії, Придністров'ї та Абхазії, а також у захопленні Криму та бойових діях на сході України.

На його сторінках у соцмережах багато зображень з підтримкою президента РФ Володимира Путіна, дій Кремля, похвалами росармії та повтореннями пропагандистських наративів.

Скріншоти зі сторінки Шматова / Фото radiosvoboda.org

До війни проти народу України Шматов був залучений практично з перших днів. В одній з телефонних розмов з батьком Олександром Шматовим він хвалився, як в одному з українських населених пунктів він разом з іншими путінськими солдатами розстрілював житлові будинки з важкої артилерії: "Градів", мінометів, "Буків".

"Двох полонених взяли. АК-47 у них віджали, гвинтівку віджали, СВДшку. Вухо одному відрізали. Він не хотів говорити, йому вухо відрізали. Можна було ще палець відрубати, парочку", - говорив окупант.

Вперше телефон Шматова з'явився на радарах 3 березня в районі села Бригинці на Чернігівщині. До кінця місяця він пробув у цьому регіоні і тимчасово зник. Саме в цей час РФ здійснила перший "жест доброї волі" та залишила північні області України.

Наступного разу російський танкіст повернувся в Україну в середині квітня. Його телефон з'єднався з вежею мобільного зв'язку, розташованої на межі Донецької, Луганської та Харківської областей.

Перехоплені розмови допомогли встановити точне місцезнаходження Шматова. За його словами, його підрозділ дислокувався в якомусь великому селі Харківської області, де була річка, залізниця і ліс. Шматов розповідав батькові, як окупанти розстріляли всі житлові будинки з одного боку залізничних рейок.

Борівський селищний голова Олександр Тертишний вважає, що Шматов та інші російські загарбники скоювали злочини в селі Піски-Радьківські - там живуть близько двох тисяч населення.

Цей населений пункт перебуває під окупацією, але Шматова там більше немає. У травні він отримав поранення та повернувся в Росію.

Журналістам вдалося поговорити зі Шматовим. Однак у розмові він заперечував причетність до військових злочинів і запевняв, що всі історії про тортури і вбивства він дізнався від інших солдатів. Лише наприкінці дзвінка він вирішив запитати, з ким розмовляє. Почувши, що це українські журналісти, окупант став погрожувати їм фізичною розправою.

Військові злочини Росії

Російський окупант зізнався сестрі, що вбивав мирних жителів в Україні. Зокрема, путінський солдат розповів, як застрелив жінку, яка, за його словами, була навідницею. Про це свідчить аудіоперехоплення його телефонної розмови з сестрою, опубліковане в липні.

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якої загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

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