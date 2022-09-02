УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

"Вухо полоненому відрізали": ідентифіковано окупанта, який знущався з українців на Харківщині

2 вересня 2022, 13:06

21-річний танкіст Станіслав Шматов родом з села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії приїхав воювати в Україну в перші дні вторгнення.

Станіслав Шматов
Станіслав Шматов скоював військові злочини в Україні / Фото УНІАН , Радіо Свобода

Українським журналістам вдалося встановити особу російського окупанта, який чинив військові злочини в Україні тарозповідав про це своїм друзям і родичам. Він в деталях описував масові знищення будинків мирних жителів Харківщини, тортури, знущання з людей та навіть вбивства.

Звуть загарбника Станіслав Шматов. Йому 21 рік. Родом танкіст із села Новотулка Хворостянського району Самарської області Росії, пишуть Схеми.

Окупант служив у 15-й окремій мотострілецькій бригаді Центрального військового округу. Цей підрозділ брав участь у збройних конфліктах у Північній Осетії, Придністров'ї та Абхазії, а також у захопленні Криму та бойових діях на сході України.

На його сторінках у соцмережах багато зображень з підтримкою президента РФ Володимира Путіна, дій Кремля, похвалами росармії та повтореннями пропагандистських наративів.

Скріншоти зі сторінки Шматова
Скріншоти зі сторінки Шматова / Фото radiosvoboda.org

До війни проти народу України Шматов був залучений практично з перших днів. В одній з телефонних розмов з батьком Олександром Шматовим він хвалився, як в одному з українських населених пунктів він разом з іншими путінськими солдатами розстрілював житлові будинки з важкої артилерії: "Градів", мінометів, "Буків".

"Двох полонених взяли. АК-47 у них віджали, гвинтівку віджали, СВДшку. Вухо одному відрізали. Він не хотів говорити, йому вухо відрізали. Можна було ще палець відрубати, парочку", - говорив окупант.

'Вухо полоненому відрізали': ідентифіковано окупанта, який знущався з українців на Харківщині

Вперше телефон Шматова з'явився на радарах 3 березня в районі села Бригинці на Чернігівщині. До кінця місяця він пробув у цьому регіоні і тимчасово зник. Саме в цей час РФ здійснила перший "жест доброї волі" та залишила північні області України.

Наступного разу російський танкіст повернувся в Україну в середині квітня. Його телефон з'єднався з вежею мобільного зв'язку, розташованої на межі Донецької, Луганської та Харківської областей.

Перехоплені розмови допомогли встановити точне місцезнаходження Шматова. За його словами, його підрозділ дислокувався в якомусь великому селі Харківської області, де була річка, залізниця і ліс. Шматов розповідав батькові, як окупанти розстріляли всі житлові будинки з одного боку залізничних рейок.

Борівський селищний голова Олександр Тертишний вважає, що Шматов та інші російські загарбники скоювали злочини в селі Піски-Радьківські - там живуть близько двох тисяч населення.

Цей населений пункт перебуває під окупацією, але Шматова там більше немає. У травні він отримав поранення та повернувся в Росію.

Журналістам вдалося поговорити зі Шматовим. Однак у розмові він заперечував причетність до військових злочинів і запевняв, що всі історії про тортури і вбивства він дізнався від інших солдатів. Лише наприкінці дзвінка він вирішив запитати, з ким розмовляє. Почувши, що це українські журналісти, окупант став погрожувати їм фізичною розправою.

Військові злочини Росії

Російський окупант зізнався сестрі, що вбивав мирних жителів в Україні. Зокрема, путінський солдат розповів, як застрелив жінку, яка, за його словами, була навідницею. Про це свідчить аудіоперехоплення його телефонної розмови з сестрою, опубліковане в липні.

Раніше Служба безпеки України опублікувала перехоплення розмови російського окупанта з його дружиною, під час якої загарбник розповідає що він, добиваючи пораненого українця, перерізав йому горло. При цьому окупант, навіть без тіні докорів сумління, каже, що він в той момент подумав: "Ну, коли я ще людині горло переріжу?".

Також українська розвідка перехопила розмову російського окупанта з матір'ю, під час якої він розповідає про страшні знущання та вбивства українських полонених, які здійснюють працівники ФСБ і російські військові. При цьому окупант Костянтин Соловйов з радістю переймає такий "досвід" і мріє перенести його на власного батька.

Інші новини:

війна в Україні новини України війна Росії та України воєнні злочини Росії
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

13:36

"Тільки не кажіть Андрію": дружина Беднякова оголосила про поповнення в родині

13:34

Зрадила чоловіка та країну: дружина бійця ЗСУ "зливала" окупантам дані про українські позиціїВідео

13:20

"Прямої капітуляції Росії не буде": екс депутат Держдуми РФ назвав причинуВідео

13:14

"Я бачу кінець війни": Кислиця анонсував поразку РФ в УкраїніВідео

13:06

"Вухо полоненому відрізали": ідентифіковано окупанта, який знущався з українців на ХарківщиніВідео

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 3 вересня 2022: Ракам - випробування, Козерогам - вороги, Рибам - грошіВідео

12:53

Не підтримує: Камалія розповіла, що Кіркоров думає про війнуВідео

12:42

Ледь ліфчик не розірвало: молода дружина Цекала показала груди зблизька

12:39

Великі колони техніки РФ рухаються з Криму і Маріуполя: куди прямуютьВідео

12:30

Білорусь проведе репетицію "захоплення України" - ЖдановВідео

12:06

"Може наробити біди": військовий експерт розповів, куди Росія кине 3 армійський корпус

11:54

Ракета влетіла в казарму російських загарбників у Херсоні: в будівлі були ФСБшники - СтерненкоВідео

11:49

"Спеціально домагаються, щоб їх гнали у РФ": у Латвії затримали росіян, які на вулиці співали "Катюшу"Відео

11:42

Шольц заявив, що буде і далі підтримувати спілкування з Путіним - DelfiВідео

11:30

Хочуть влаштувати диверсію в Україні: вагнерівці дали білоруським найманцям форму ЗСУ - ЗМІВідео

11:09

Ідеальна чистота за копійки: як зробити бомбочки для чищення унітазу

10:53

Аналітики ISW розкрили плани Путіна на осінь і зиму у війні проти УкраїниВідео

10:39

"Після 15-числа воювати не будуть": російські офіцери та контрактники планують скласти зброю - ГУРВідео

10:24

Військовий експерт розповів, як скоро Україна зможе звільнити Херсон

10:24

"Ідіоти": скандальний комік Сабуров поскаржився на українцівВідео

Реклама
10:09

"Моя кохана Алла Борисівна": Ніколаєв згадав, як ходив у гості до Пугачової

10:00

"Не війна, а спецоперація": на Полтавщині священик УПЦ МП довів до сліз матір захисника України

09:58

Що додати до тіста, аби воно швидко не черствіло та як зробити випічку м'якшою

09:56

Координати здали партизани: ЗСУ підірвали переправу окупантів біля Нової КаховкиВідео

09:54

Резидентські проксі: зручність і надійність у Мережі новости компании

09:25

"Це був цирк": співробітник розповів, як МАГАТЕ інспектувало ЗАЕСВідео

08:56

Гороскоп на сьогодні, 2 вересня 2022: Близнюкам - плітки, Левам - гроші, Козерогам - важлива зустрічВідео

08:53

"Звільнення України переноситься на зиму і весну": генерал спрогнозував, коли закінчиться війнаВідео

08:51

День нотаріату 2022 в Україні: привітання, картинки і листівки до свята

08:38

"Стара, худа анорексічка": українці накинулися на "перероблену" Єфросиніну, вона відповіла

08:17

Другого шансу вже не буде: Грабський розповів про наслідки для РФ після втрати Херсона

08:16

Залежність України від західної допомоги не залишає шансів мародерамПогляд

08:06

Україна ні з ким не повинна погоджувати звільнення своїх територій - ДаніловВідео

08:04

"Забирайтеся звідси, ви фашисти": казахи почали ганяти російських туристів з буквою "Z" на авто

07:26

Пекельна ніч для окупантів: у захопленому Мелітополі - "бавовна", в районі аеродрому детонував БКВідео

06:49

Мінус 5 складів, пункт управління і 100 окупантів: авіація завдала 18 ударів по армії РФ на Півдні

06:04

Горбачов - точно не мій геройПогляд

06:00

Якщо Україна поверне Херсон, Росія вже не зможе утримати Крим - військовий експерт Сергій ГрабськийВідео

05:51

Гороскоп на вересень 2022 для Риб: криза, другий шанс і нова роботаВідео

05:10

Вріже похолодання після "потопу": українці дізналися "крижаний" прогноз на вересеньВідео

Реклама
04:40

На Київщині "тихе полювання" завершилося трагедією: загинули дітиВідео

04:15

Ускладнення діабету та поява тромбів: скільки можна їсти бананів, щоб не зашкодити організмуВідео

03:50

Наймодніше фарбування 2022: 4 головних відтінки осені, які підійдуть буквально всім

03:20

Найсмачніша вечеря за 20 хвилин на швидку руку: простий рецептВідео

03:15

Експерт пояснив, як ЗСУ зруйнували міф про російську "другу армію світу"Відео

02:45

Як відіпрати шторку для ванної: 3 ефективних способи від бруду, жовтизни і цвілі

02:10

Зливи атакують: три області України чекає справжній погодний "армагеддон"Відео

01:33

"Як же ви себе загубили": Волочкова шокувала знімками зі свого дитинства і молодості

01:12

Дружина невиліковно хворого Брюса Вілліса розповіла, як справляється з горемВідео

01:04

Гороскоп на тиждень 5-11 вересня: Овнам - великий куш, Близнюкам - пастка, Водоліям - виконання мріїВідео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Марк ФейгінОлег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій Кім
Гороскоп
Гороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпеньГороскоп на сьогодніГороскоп на завтра
Синоптик
Прогноз погодиПогода на два тижніПогода на серпеньПогода осіньМагнітна буря
Свята
Вихідні у вересніМаковія 2022День НезалежностіЯблучний Спас
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти