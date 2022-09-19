Масові поховання в Ізюмі: Пєсков цинічно назвав це "сценарієм Бучі"

У Росії заперечують причетність окупантів до масових поховань в Ізюмі / Колаж фото УНІАН, Володимир Зеленський

У Росії цинічно брешуть про масові поховання, які знайшли в Ізюмі Харківської області. Прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков назвав це все "постановою", повідомляють росЗМІ.

Він заперечує причетність російських окупантів до геноциду українського народу та називає інформацію про військові злочини армії РФ "брехнею".

"Це той же сценарій, що у Бучі. Все розвивається за одним сценарієм. Це брехня. Звичайно ж, ми будемо відстоювати правду у всій цій історії", - сказав Пєсков.

Масове поховання загиблих в Ізюмі

Нагадаємо, 11 вересня бійці батальйону "Карпатська Січ" підняли прапор України над містом Ізюм. Пізніше офіційною повідомили, що місто звільнене Збройними силами України.

Після цього у місті виявили масове поховання людей, яких вбили російські війська. У похованні перебуває понад 440 тіл. При цьому стало відомо, що у місті може бути набагато більше жертв серед цивільного населення, ніж у Бучі на Київщині.

Повідомлялося, що на багатьох тілах є ознаки тортур. Там поховано багато людей, загиблих внаслідок ракетних обстрілів РФ. Також були виявлені тіла дітей і військових ЗСУ.

Раніше стало відомо, що у масовому похованні в Ізюмі виявили тіла цілої родини, яка загинула під завалами. Внаслідок бомбардування росіянами міста будівля завалилася на укриття в підвалі, де ховалася родина Столпакових і Жихарєвих – батьки, діти, дідусь із бабусею.

Інші новини: