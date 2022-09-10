Армія України наближається до звільнення Ізюма - бійці ЗСУ

Війська РФ під тиском ЗСУ вже залишили центр Ізюма - батальйон Свобода / Колаж Вікіпедія, УНІАН

Армія України працює над звільненням Ізюму Харківської області, де зосереджено велике угруповання військ Росії. Противник біжить з поля бою і, ймовірно, вже залишив центр міста.

На своїй сторінці в соціальній мережі Facebook командир батальйону Свобода Петро Кузик написав, що, за інформацією бійців ЗСУ, окупанти спішно залишають Ізюм. У центрі міста їх вже немає. Прогримів сильний вибух з боку мосту.

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"Бійці "Легіону Свободи" передають з Ізюма, що рашисти втекли з міста та кинули техніку Жодного орка чи сєпара в центрі уже нема! Щойно був сильний вибух зі сторони моста", - зазначив Кузик.

Пресофіцер Першої окремої бригади спеціального призначення імені Івана Богуна Тарас Березовець у своєму Twitter-акаунті також написав, що ЗСУ протягом декількох годин можуть звільнити Ізюм. Окупанти тікають з поля бою.

Колишній радник керівника Офісу президента і глави МВС Віктор Андрусів пише, що війська Росії відходять не тільки від Ізюму, але і від Лиману Донецької області. За його словами, ситуація для ворога важка.

"Росіяни відходять від Ізюма, і навіть Лимана. Наш оперативний успіх може перерости в стратегічний. Зараз російські пропагандони почали співати пісню, що добре, що відступаємо, рятуємо війська і бла бла Але ситуація ще гірша. Окупанти тікають в поспіху і тікають в область, де не підготовлені оборонні позиції, окрім лінії до 24 лютого", - вважає Андрусів.

Про втечу окупантів РФ з Ізюма каже і ворог

У російському сегменті Telegram активно пишуть, що підрозділи загарбників залишають Ізюм. Терорист Гіркін-Стрєлков пише, що якби росіяни не пішли на такий крок, на їхне угруповання в місті чекали б оточення і повний розгром.

"Незважаючи на це, вивід оточеного угруповання - рішення стратегічно вірне, не дивлячись на всі супутні втрати. Збережені частини і з'єднання - після реорганізації і поповнення - знову зможуть вступити в бій. Але питання про винуватців оточення і розгрому - це жодного разу не знімає", - стверджує Гіркін.

Контрнаступ ЗСУ у Харківській області

Сили оборони України проводять контрнаступальну операцію у Харківській області з метою звільнення своїх територій від окупації Росії. Загарбників вибивають із зайнятих ними позицій. Вже звільнені Балаклія, Волохів Яр, Іванівка, Борщівка, Шевченкове та інші населені пункти.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що Україна повернула під свій контроль понад 30 населених пунктів у Харківській області. Там відновлюється життєдіяльність і порядок. Проводяться заходи з метою забезпечення безпеки.

10 вересня бійці армії України підняли прапор над Куп'янськом. Місто на кордоні з Росією перебувало під окупацією Москви з самого початку повномасштабної війни. Куп'янськ - важливий транспортний вузол. Містом йшла основна лінія постачання російських окупантів.

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