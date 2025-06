США скорочує допомогу Україні: в ISW і ОПУ назвали наслідки для Києва

Коротко:

Нещодавно очільник Пентагону Піт Хегсет заявив, що видатки на допомогу Україні в оборонному бюджеті США на 2026 рік буде скорочено. Такий крок не тільки не наблизить мир, а й заохотить російського диктатора Володимира Путіна продовжувати війну проти України.

Таку думку висловили експерти американського Інституту вивчення війни (ISW). Зазначається, що під час виступу на слуханнях у Палаті представників американський міністр оборони не розкрив масштаби запланованих скорочень.

Вступити в конструктивні переговори щодо завершення війни Росію можуть змусити досягнення українських захисників на полі бою. Водночас скорочення допомоги від Вашингтона може дати окупантам перевагу.

"Скорочення допомоги США Україні ризикує дати Росії більшу перевагу на полі бою і, ймовірно, заохотить Путіна продовжувати війну та зміцнить його віру в те, що Росія може завоювати Україну, що несумісне із заявленою метою президента США Дональда Трампа щодо забезпечення тривалого миру в Україні", - додають аналітики Інституту вивчення війни.

Своєю чергою радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишин у коментарі "Радіо Свобода" під час конференції GLOBSEC у Чехії, заявив, що Україна готується до сценарію, за якого постачання систем протиповітряної оборони від США буде припинено.

"Ми - у найбільшій війні поколінь, і в цій війні жодна країна самотужки не впорається проти Росії. Тому для нас важлива підтримка і Європи, і Сполучених Штатів Америки", - зазначив Камишин.

Радник Зеленського додав, що наразі Київ розглядає варіанти заміщення критичних видів озброєння - стосується це, зокрема, засобів ППО. Водночас українська влада визнає, що замінити деякі системи, які постачаються Вашингтоном, буде дуже складно.

"Уся команда сьогодні працює над тим, щоб ці рішення були знайдені", - зазначив Олександр Камишин.

Раніше Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по Україні. Трамп висловив думку, що Україна нібито сама спровокувала російські удари.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і підкреслює серйозність ситуації в Україні.

Читайте також:

Що таке Інститут вивчення війни (ISW)?

Інститут вивчення війни (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американський аналітичний центр, заснований 2007 року військовим істориком Кімберлі Каган. Штаб-квартира розташована у Вашингтоні, округ Колумбія.

Наразі ISW працює як неприбуткова організація. ISW готував звіти про війну в Сирії, війну в Афганістані та війну в Іраку, "зосередившись на військових операціях, ворожих загрозах і політичних тенденціях у різних зонах конфліктів". З лютого 2022 року ISW публікує щоденні звіти про російське вторгнення в Україну, пише Вікіпедія.