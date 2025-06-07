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"Вони самі дали Путіну привід": Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по Україні

Альона Вороніна
7 червня 2025, 09:09
249
Трамп висловив думку, що Україна нібито сама спровокувала російські удари.
Удари по Украине, Дональд Трамп
Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по Україні/ колаж: Главред, фото: Харківська ОВА, ДСНС України, скрін

Коротко:

  • Трамп висловив думку, що Україна нібито сама спровокувала російські удари
  • За його словами, після операції "Павутина" він одразу подумав, що РФ ударить у відповідь

Президент США Дональд Трампа сказав, що нібито Україна сама спровокувала російські удари, здійснивши спецоперацію "Павутина".

Про це Трамп сказав під час спілкуваннями з журналістами на борту Air Force One.

відео дня

Відповідаючи на запитання журналіста про те, чи змінила спецоперація "Павутина" його думку про те, які козирі має президент України Володимир Зеленський, американський президент заявив, що ця операція дала привід Володимиру Путіну бомбардувати українські міста.

"Ну, вони дали Путіну привід піти й влаштувати їм пекельне бомбардування минулої ночі. Оце те, що мені в цьому не сподобалося. Коли я це побачив, сказав: "Ось і все. Тепер буде удар", – сказав Трамп.

Заявление Трампа об ударах РФ по Украине
Заява Трампа про удари РФ по Україні/скрин

Дивіться відео заяви Трампа про удари РФ по Україні:

Трамп і війна в Україні – останні новини

Як раніше повідомляв Главред, операція "Павутина" завдала принизливого удару по РФ, але розгнівала Трампа. Невдоволення Зеленським у Трампа знову посилилося.

Також раніше повідомлялося, що Єрмак повідомив про підготовку зустрічі Зеленського з Трампом і назвав імовірні терміни. Триває підготовка можливої зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Нагадаємо, Трамп не хоче жорстких санкцій проти Росії – WSJ дізналися, що він задумав. Остаточного рішення поки що немає.

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