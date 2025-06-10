США скоротять Україні допомогу, бо "мають інший погляд" на війну: Гегсет зробив заяву

Сполучені Штати будуть виділяти Україні менше коштів на допомогу, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

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США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026-му/ колаж: Главред, фото: Офіс президента України, US Army, скрін з відео

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У Пентагоні заявили, що США скоротять бюджет для поставок озброєнь в Україну у 2026-му

Причиною є те, що адміністрація Трампа "має інший погляд на цей конфлікт"

США хочуть "мирного врегулювання шляхом переговорів"

Сполучені Штати Америки будуть виділяти менше коштів на допомогу Україні, тому що адміністрація президента Дональда Трампа "має інший погляд на цей конфлікт".

Про це заявив очільник Пентагону Піт Гегсет, пишуть The Washington Post і The Independent. За його словами, адміністрація Трампа хоче "мирного врегулювання шляхом переговорів".

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"Це скорочення в цьому бюджеті. Як ви знаєте, ця адміністрація має зовсім інший погляд на цей конфлікт (війну РФ проти України, – ред.). Ми вважаємо, що мирне врегулювання шляхом переговорів в інтересах обох сторін і нашої країни, особливо з урахуванням усіх конкуруючих інтересів по всьому світу", – заявив Гегсет.

Він сказав, що у бюджеті на 2026 рік може бути виділено менше коштів на допомогу Києву, ніж у попередні роки. Проте подробиць він не озвучив.

"Я не думаю, що слово "перемога" було чітко визначено, як і шлях до неї, і, як наслідок, шлях до миру, який зупинить вбивства і різанину – це те, у чому президент Трамп дуже зацікавлений", – сказав глава Пентагону.

Дональд Трамп і війна в Україні – останні новини

Раніше Трамп зробив скандальну заяву про удари РФ по Україні. Трамп висловив думку, що Україна нібито сама спровокувала російські удари.

Нагадаємо, Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ. Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

Як раніше повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну. Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і наголошує на серйозності ситуації в Україні.

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