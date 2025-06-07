"Це мій вибір": Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ

Трамп зазначив, що сенатори в питанні санкцій проти Росії залишають остаточне рішення за ним.

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Трамп назвав умову введення нових санкцій проти РФ / колаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump, ua.depositphotos.com

Що сказав Трамп:

Війна РФ з Україною продовжує затягуватися

Санкції проти РФ - це "дуже сильний законопроект"

Президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися. Про це пише CNN.

"Якщо я вважатиму, що Росія не укладе угоду або не зупинить кровопролиття... я скористаюся цим, якщо це буде необхідно", - сказав він журналістам на борту Air Force One. відео дня

Він додав, що сенатори, багато з яких підписали законопроєкт про посилення санкцій проти Росії, залишають остаточне рішення за ним.

"Я не говорив із ними про це. У них є законопроєкт, але рішення буде за мною, це мій вибір. Вони зробили це таким чином, і це заощадило б багато часу, якби це сталося. Тож я з цим згоден. Я ще не вирішив його використовувати. Це дуже сильний законопроєкт", - додав він.

Інфографіка: Главред

Санкції проти РФ - останні новини

Нагадаємо, сенатор Ліндсі Грем підтвердив, що Сенат може незабаром ухвалити закон про жорсткі санкції проти Росії через непоступливу поведінку Путіна. Він підтримує Трампа як людину, здатну чесно завершити війну, але наголосив на необхідності змінити підхід до РФ, адже мир можливий лише за наявності партнерів, які до нього прагнуть.

Також Дональду Трампу поставили запитання про його наміри тиснути на Путіна для припинення війни в Україні. Трамп нагадав, що він зупинив "Північний потік-2", який Байден потім схвалив, і назвав ситуацію в Україні сумною.

Що стосується санкцій, Трамп не назвав термінів їх запровадження, зазначивши, що буде жорстким. Водночас він не виключив санкції проти України, тому що "для танго потрібні двоє".

Як повідомляв Главред, проект нових санкцій проти Росії вже підготовлено, і Конгрес США з Білим домом готові його затвердити, заявив спецпредставник Кіт Келлог. Закон "Russian Sanctions Act 2025" передбачає, зокрема, митну ставку 500% на імпорт з Росії, що сильно вдарить по нафтовій галузі - основному джерелу доходів країни.

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