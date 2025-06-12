Економіка України може обігнати російську: у США назвали умову

У США поділилися сміливим прогнозом щодо української економіки.

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У США зробили заяву щодо економіки України / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru

Ключові тези:

Економіка України може випередити російську

Це може статися завдяки ефективному управлінню і глобальним інвестиціям

Українська економіка через 20 років може випередити російську. Таким прогнозом поділився міністр фінансів США Скотт Бессент, цитує Bloomberg.

Українська економіка може стати більшою за російську лише за певних умов.

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"Я вважаю, що через двадцять років економіка України, завдяки ефективному управлінню, подібному партнерству (між Україною і США - Главред) і глобальним інвестиціям, може стати більшою, ніж економіка Росії. І я думаю, що це стане дуже сильним стримуючим фактором для тих, хто буде тоді керувати Росією", - сказав Бессент.

Він наголосив, що в кожній країні економічна безпека - це національна безпека. При цьому, за словами міністра, він і президент США Дональд Трамп вважають, що "стабільна українська економіка в довгостроковій перспективі буде найкращим захистом".

Міністр фінансів США також нагадав, що коли впала Берлінська стіна, економіки Польщі та України були однаковими. Але зараз польська економіка втричі більша.

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Нещодавно економіст Андрій Новак назвав три ознаки, які вказують на те, що російська економіка впевнено рухається до краху.

Новак також прогнозував, що країна-агресорка Росія зможе воювати щонайбільше до середини 2026 року. У РФ відбувається зростання дефіциту бюджету (і федерального, і місцевих), і цей процес триватиме.

Нагадаємо, як писав Главред, експерт Європейського центру аналізу та стратегій Дмитро Некрасов заявив, що країна-агресор Росія зараз дуже сильно залежить від Китаю. І спад економіки в КНР вплине на РФ набагато більше, ніж західні санкції.

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