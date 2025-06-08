Не "бійка дітей": Зеленський зробив жорстку відповідь на заяву Трампа про війну

Зеленський критикує непослідовність заяв Трампа щодо тиску на Путіна і наголошує на серйозності ситуації в Україні.

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Президент пояснює, чому порівняння війни з "бійкою дітей у парку" є недоречним і не відображає реальність конфлікту / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

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Зеленський назвав Путіна дорослим маніяком, що прийшов зі зброєю

Президент засудив порівняння війни з "бійкою дітей у парку"

Україна подорослішала і не вестиме переговори з маніяками

Війна в Україні — це не просто суперечка чи "бійка дітей у парку", а протистояння з агресором, який навмисно прийшов зі зброєю на чужу землю. Президент України Володимир Зеленський у інтерв’ю ABC News підкреслив, що російський лідер Володимир Путін — доросла людина, яка усвідомлює свої дії.

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Журналістка поцікавилася, чи вважає Зеленський, що президент США чинить достатній тиск на Путіна. У відповідь Зеленський нагадав, що Трамп робив неоднозначні заяви:

"То він називав його божевільним, а тут раптом він сказав вчора, що ця війна нагадує йому бійку дітей у парку, яким треба трошки дати помахатись кулаками".

Президент наголосив, що таке порівняння не відповідає дійсності:

"Це конкретно вони прийшли до нас. І це доросла людина. Путін точно не дитина. Він розуміє, що він робив. І це більше схоже, як доросла людина, маніяк, який прийшов на дитячий майданчик, і там сидять діти, і він прийшов просто зі зброєю, і просто краде людей. Він викрадав дітей, це факт, він вбиває цих дітей, він вбивав — це факт. Він залишав дітей без батьків, ось на що це схоже".

Зеленський додав, що Україна за час війни змінилася і подорослішала:

"Зазвичай дорослі люди не ведуть переговори з маніяками — їх ізолюють або садять у тюрму. І з маніяками, зазвичай, дорослі люди цього світу... ізолюють маніяка, садять його в тюрму, ізолюють від людей. А якщо це терорист, то з терористом пробують якось про щось поговорити, щоб визволити людей".

Президент також звернув увагу, що Путін не приховує своїх дій, а навпаки — хвалиться ними:

"Він розказує, що прийшов когось захистити. До цього він казав, що він сюди не приходив, це не я. А зараз він вже пишається тим, що так, він каже відверто, я прийшов туди і буду це робити, тому що вважаю, що історично це наша територія. Це маніяк, це не дитина".

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Як повідомляв Главред, росіяни просуваються в Сумській області. Окупанти захопили декілька населених пунктів. Ворог просунувся на півночі регіону.

Крім того, глава Кремля Володимир Путін не збирається закінчувати розв'язану проти України війну. Ба більше, навіть якщо бойові дії завершаться, Москва має намір пожертвувати економікою і соціальною сферою заради посилення військової могутності.

Водночас представник Державної прикордонної служби Андрій Демченко повідомив, що російські війська намагаються розширити зону бойових дій на кордоні з Україною, активно застосовуючи нечисленні піхотні групи.

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Що таке ABC News? ABC News — американський новинний телеканал мережі American Broadcasting Company, що був запущений 15 червня 1945 року. Співпрацює з дочірнім супутниковим ABC Network і радіо Citadel Media. ABC News наразі належить ABC Entertainment Group, частині корпорації The Walt Disney Company, пише Вікіпедія.

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