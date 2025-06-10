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Patriot і не тільки: у МЗС заінтригували переговорами зі США про закупівлю зброї

Олексій Тесля
10 червня 2025, 14:35
186
Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю.
США, Україна, військова допомога
США та Україна ведуть переговори про закупівлю зброї / Колаж: Главред, фото: Defense.gov/John Hamilton, УНІАН

Важливо:

  • Ведеться активна розмова з Вашингтоном щодо закупівлі американської зброї
  • Україна готова купувати американську зброю, зокрема Patriot

На сьогодні пакети допомоги від США надходять в Україну, при цьому ведеться активна розмова з Вашингтоном щодо закупівлі американської зброї, заявив речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий.

"Україна веде активний діалог зі Сполученими Штатами щодо того, щоб закуповувати американську зброю. Україна готова купувати американську зброю, зокрема протиповітряну оборону, Patriot, інші засоби, які ми від Сполучених Штатів усі ці роки отримуємо", - сказав він на брифінгу.

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Спікер українського зовнішньополітичного відомства висловив подяку Сполученим Штатам за всю надану допомогу.

Patriot і не тільки: у МЗС заінтригували переговорами зі США про закупівлю зброї
/ Главред

"Ми готові закуповувати американську зброю, з різних джерел, з різних ресурсів, фінансування. І цей діалог активно йде між Україною і США", - зазначили в МЗС.

Відповідаючи на запитання, чи надходять від США зараз пакети допомоги, спікер сказав: "Наскільки мені відомо, вони станом на зараз надходять".

"Активна розмова" зі США про те, щоб закуповувати зброю, стосується, зокрема, фонду, створеного в рамках угоди про мінеральні ресурси", - додав Тихий.

Військова допомога Україні - останні новини за темою

Як писав Главред, адміністрація президента США Дональда Трампа повідомила Конгрес про намір дати дозвіл на експорт оборонної продукції в Україну через прямі комерційні продажі (DCS) на суму 50 мільйонів доларів.

Раніше Велика Британія і Норвегія оголосять про спільний пакет військової допомоги, в рамках якого допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч безпілотників в Україну.

Франція оголосила про надання нового пакета військової допомоги Україні. Його сума - 2 мільярди євро.

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Хто такий Георгій Тихий?

Георгій Тихий - український журналіст, радник із комунікацій міністра закордонних справ України (2020–2024), речник Міністерства закордонних справ України (з 15 липня 2024 року), пише Вікіпедія.

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