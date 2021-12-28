ЗМІ назвали дату і місце переговорів США та Росії з приводу України

Росія та США 10 січня проведуть переговори / Фото Reuters

На початку 2022 року США і Російська Федерація проведуть двосторонні переговори, головною темою яких стане Україна. Вони відбудуться в понеділок, 10 січня.

Як повідомляє AFP з посиланням на інформацію представника служби національної безпеки Білого дому, Вашингтон і Москва обговорюватимуть "напругу навколо української держави". Ще одне питання, яке збираються порушити на переговорах – контроль над ядерним озброєнням.

"США і РФ проведуть переговори з контролю над озброєннями та України 10 січня", - повідомили агентству в Білому домі.

Представник Білого дому підкреслив, що в цьому переговорному процесі "США сподіваються на співпрацю з РФ".

Тим часом РИА Новости пише з посиланням на офіційного представника Федерального департаменту закордонних справ Швейцарії Валентина Кліваза що Швейцарія в разі необхідності готова надати майданчик для проведення саміту Росія - НАТО.

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"Швейцарія готова надати свої добрі послуги, якщо вони корисні й потрібні", – цитує його російська преса.

Як повідомляється, Швейцарія може виконати ролі країни-господині або допомогти в організації переговорів.

Також Кліваз зазначив, що не коментує "конкретні події та запити від сторін" через конфіденційність.

Як повідомляв Главред, раніше Bloomberg писало, що зустрічі з Росією на високому рівні сіють сумніви в тому, що Захід вступатиметься за Україну. Тому ціною стримування Володимира Путіна для Європи та США може стати незалежність України.

Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021 У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз. Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії. Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу. У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО. Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році". У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер. Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку. В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті". Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

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