УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та Кремлі

7 грудня 2021, 22:19

Байден закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

Байден, Путін
Переговори Путіна і Байдена / Reuters

7 грудня пройшли переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в онлайн-форматі. Серед тем зустрічі була Україна.

Переговори тривали більше двох годин. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Що кажуть у Білому домі

У Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії.

Байден також закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

"Два президенти доручили своїм командам вжити заходів, і США будуть робити це в тісній співпраці з союзниками і партнерами", - повідомили в Білому домі.

Реклама

У Білому домі також повідомили, що Україна була головною темою розмови президентів, а також анонсували телефонні переговори Байдена і президента України.

З лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії Байден провів переговори як до, так і після дзвінка Путіну.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Що кажуть У Кремлі

У Путіна заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей".

Також Путін заявив, що "НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території" і що Росія "серйозно зацікавлена в отриманні твердих гарантій, що виключають розширення НАТО в східному напрямку".

читайте такожБайден на переговорах пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в Україну

У релізі Кремля також зазначено, що Байден позначив санкційні заходи, які США і їх союзники були б готові застосувати в разі подальшої ескалації обстановки в Україні.

Путін, зі свого боку, поскаржився Байдену на те, що Київ, нібито, ігнорує Мінські домовленості і домовленості в "нормандському форматі". У той же час він запропонував колезі обнулити всі обмеження на функціонування дипломатичних місій.

В цілому, як відзначають в Кремлі, розмова була відвертою і містила діловий характер.

Що кажуть у Зеленського

Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна - це тільки частина діалогу, розпочатого півроку тому. На цій зустрічі тональність заяв була на користь України, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ці переговори президентів Байдена і Путіна - частина широкого діалогу, розпочатого ще півроку тому і не зводиться тільки до однієї або до кількох розмов на вищому рівні", - сказав Подоляк.

За його словами, між контактами на рівні лідерів США і Росії є ще більша кількість контактів на робочому рівні за різними напрямками, а також контакти американського президента з союзниками і партнерами для вироблення спільної позиції.

читайте такожПісля розмови з Путіним Байден зателефонує Зеленському-Офіс президента

Переговори Путіна і Байдена

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели переговори 7 грудня. Саміт двох лідерів тривав понад 2 години.

На початку розмови Байден висловив надію на очну зустріч з Путіним, яка, за його словами, можлива на наступному саміті "Великої двадцятки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед тем, винесених на обговорення президентів повинні бути військові дії Росії біля кордонів України, стратегічна стабільність між країнами, кібернетичні та регіональні проблеми.

Читайте також:

viber
Кремль Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та Кремлі». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Принесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосібПринесе заміжжя і купу грошей: як змусити цвісти доларове дерево - простий спосіб Гороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витратиГороскоп на сьогодні 7 грудня 2021: Ракам - хвилювання, Скорпіонам - великі витрати Долар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальваціїДолар пішов у відрив: експерт оцінив сценарій різкої девальвації Листя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітівЛистя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітів Найсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилиниНайсмачніше меню на Новий рік 2022: прості рецепти за лічені хвилини
00:12

Прикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в біду

07 грудня, вівторок
23:58

Як відчистити духовку: потрібні всього лише підручні засоби і 5 хвилин часу

23:57

Шахтар на останній секунді втратив перемогу в Лізі чемпіонівФотоВідео

23:37

Був на вулиці без паспорта: львівський суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грнВідео

23:15

Які підсумки віртуальних переговорів Путіна і БайденаПогляд

Реклама
23:10

Нові переговори: Макрон терміново скликає Путіна та ЗеленськогоВідео

22:57

У МОЗ назвали дату введення бустерного щепленняВідео

22:37

Байден терміново зателефонує Зеленському після переговорів з ПутінимВідео

22:26

На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТПВідео

22:19

Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та КремліВідео

22:05

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

21:34

Відбиті нирки і втрата зору: у Запоріжжі школярки влаштували криваву бійкуВідео

21:31

Трагедія в Житомирі: двох студентів дістали з озера мертвимиВідео

20:53

У Верховній Раді пропонують дозволити вступати в партії з 16 років

20:42

Названо терміни нової хвилі коронавірусу в УкраїніВідео

20:38

Байден на переговорах пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в УкраїнуВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дніВідео

20:26

Мама залишила немовля одного у ванній: у Харкові працівники "швидкої" витягли дитину з того світуВідео

20:26

Названі диво-рослини, що вбивають віруси в будинку

19:41

Завершилися переговори Байдена і Путіна: про що говорили президентиВідео

Реклама
19:41

Мерилін Менсон погрожував зґвалтувати 8-річного сина колишньої нареченої

19:33

"Холостяк", МакЅим і поп-іт: Google опублікував ТОП-запитів українців у 2021 році

19:31

Якщо Росія нападе на Україну, США змусять Німеччину зарубати Північний потік-2 - Bloomberg

19:15

Під Києвом по-звірячому вбили і розчленували 23-річну дівчинуВідео

19:14

Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБОВідео

19:13

В'язень виправної колонії в Дніпрі став мільйонером, сидячи у в'язниціВідео

19:07

Гороскоп на завтра 8 грудня 2021: Ракам - суперниця, Дівам - дивовижні події, Рибам - ворогиВідео

18:42

У Києві скасовують рейси міської електрички: повний списокВідео

18:32

Лікував від злих духів: підлітка, якого батько морив голодом, повертають в сім'ю

18:29

Ціни злетять на 50%: українців налякали рекордними чеками в ресторанах і кафеВідео

18:07

"Надамо підтримку, яку Україна попросить": у Польщі пообіцяли допомогти у разі нападу Росії

18:06

MELOVIN зізнався, чому не дає концерти в Росії: "Стрьомно!"Відео

18:00

Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах ПутінаВідео

17:56

Путін стягнув війська до України і погрожує вторгненням: США готують сценарій порятунку громадянВідео

17:55

В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продуктВідео

17:30

Стартували переговори Байдена та Путіна: обговорюють Україну та стабільність між країнамиВідео

17:12

Дива не сталося: зниклого у горах на Закарпатті чоловіка знайшли мертвимФото

17:03

Військова атака РФ на Україну і зупинка Північного потоку-2: Шольц зробив попередження МосквіВідео

17:02

Як долати постковідний синдром: три поради від психотерапевта

16:44

Росія стягує танки до лінії розмежування на Донбасі – розвідка

Реклама
16:42

НКРЕКП під виглядом захисту споживачів сприяє монополізації ринку природного газу - експерт

16:37

Гороскоп на 2022 рік для Діви: вигідні можливості, непередбачені витрати та найкращі дніВідео

16:30

У Рівному жінка намагалася врятувати чоловіка і проткнула його ножем

16:29

Комаровський назвав штам коронавірусу, який зараз найбільше загрожує українцямВідео

16:20

Листя буде зеленим і пишним, а жовтизна зникне: простий рецепт "живої води" для кімнатних квітівВідео

16:16

"Зганьбилася на всю країну": Злату Огнєвіч звинуватили в самопіарі на шоу Холостячка

15:58

Учені назвали винуватця всіх пандемій на Землі

15:48

1+1 покаже новий серіал Крила кохання, головну героїню у якому озвучить відома українська акторка Ксенія МішинаВідео

15:36

Ціна "борщового набору" за рік зросла майже втричі: експерти пояснили причиниВідео

15:31

В Україні "накрутять" ціни на улюблений фруктВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти