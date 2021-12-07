Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та Кремлі

Переговори Путіна і Байдена / Reuters

7 грудня пройшли переговори президентів США і Росії Джо Байдена і Володимира Путіна в онлайн-форматі. Серед тем зустрічі була Україна.

Переговори тривали більше двох годин. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Що кажуть у Білому домі

У Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії.

Байден також закликав до деескалації і повернення до дипломатії.

"Два президенти доручили своїм командам вжити заходів, і США будуть робити це в тісній співпраці з союзниками і партнерами", - повідомили в Білому домі.

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У Білому домі також повідомили, що Україна була головною темою розмови президентів, а також анонсували телефонні переговори Байдена і президента України.

З лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії Байден провів переговори як до, так і після дзвінка Путіну.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Що кажуть У Кремлі

У Путіна заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей".

Також Путін заявив, що "НАТО робить небезпечні спроби освоєння української території" і що Росія "серйозно зацікавлена в отриманні твердих гарантій, що виключають розширення НАТО в східному напрямку".

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У релізі Кремля також зазначено, що Байден позначив санкційні заходи, які США і їх союзники були б готові застосувати в разі подальшої ескалації обстановки в Україні.

Путін, зі свого боку, поскаржився Байдену на те, що Київ, нібито, ігнорує Мінські домовленості і домовленості в "нормандському форматі". У той же час він запропонував колезі обнулити всі обмеження на функціонування дипломатичних місій.

В цілому, як відзначають в Кремлі, розмова була відвертою і містила діловий характер.

Що кажуть у Зеленського

Переговори президентів США і РФ Джо Байдена і Володимира Путіна - це тільки частина діалогу, розпочатого півроку тому. На цій зустрічі тональність заяв була на користь України, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Ці переговори президентів Байдена і Путіна - частина широкого діалогу, розпочатого ще півроку тому і не зводиться тільки до однієї або до кількох розмов на вищому рівні", - сказав Подоляк.

За його словами, між контактами на рівні лідерів США і Росії є ще більша кількість контактів на робочому рівні за різними напрямками, а також контакти американського президента з союзниками і партнерами для вироблення спільної позиції.

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Переговори Путіна і Байдена

Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден провели переговори 7 грудня. Саміт двох лідерів тривав понад 2 години.

На початку розмови Байден висловив надію на очну зустріч з Путіним, яка, за його словами, можлива на наступному саміті "Великої двадцятки".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед тем, винесених на обговорення президентів повинні бути військові дії Росії біля кордонів України, стратегічна стабільність між країнами, кібернетичні та регіональні проблеми.

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