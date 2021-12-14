"У дипломатії є шанс": у Зеленського оцінили результати переговорів Байдена і Путіна

Байден провів онлайн-переговори з Путіним 7 грудня 2021 / Фото Reuters

В Офісі президента України оцінили результати переговорів президентів США та Російської Федерації - Джо Байдена і Володимира Путіна. Як заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, через медійність могло скластися враження про те, що двом лідерам вдалося домовитися про щось конкретне в питанні Донбасу, але насправді цей процес набагато складніший.

Подоляк зазначив: стало ясно, що у дипломатії є шанс, передає РБК-Україна.

"Здається, що при стількох емоціях і новинах не може не бути вже готового рішення. Але насправді, процес складніший. Дійсно стало ясно, що у дипломатії є шанс. Дійсно, російська сторона робить максимум, щоби затягнути переговори і вкинути якомога більше відволікаючих речей", - сказав радник глави ОП.

Подоляк вважає, що росіяни дійсно готові говорити з американцями, і рішення може бути знайдено. Але наскільки ці двосторонні переговори можуть допомогти іншим форматам щодо Донбасу - стане зрозуміло на початку наступного року.

читайте такожДипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - BloombergЯк підкреслив Подоляк, всі ці питання будуть предметно обговорюватися 15 грудня в Брюсселі - на зустрічі Володимира Зеленського з новим канцлером Німеччини Олафом Шольцом і президентом Франції Еммануелем Макроном.

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Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021 У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз. Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії. Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу. У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО. Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році". У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер. Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку. В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті". Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден під час телефонної розмови з українським лідером 9 грудня підтримав суверенітет і територіальну цілісність України, а також заявив, що американська адміністрація підтримує нормандський формат. У Білому домі зазначили, "розмова з президентом Зеленським була дуже теплою, вона тривала близько 90 хвилин".

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