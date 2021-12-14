Дипломатія Байдена з Путіним може "стерти суверенітет України" - Bloomberg

Байден провів онлайн-переговори з Путіним 7 грудня 2021 / Фото Reuters

Зустрічі з Росією на високому рівні сіють сумніви в тому, що Захід вступатиметься за Україну. Тому ціною стримування Володимира Путіна для Європи та США може стати незалежність України, пише Bloomberg.

Видання зазначає, що нарощування російських військ біля українських кордонів вже принесло певні вигоди Путіну. А деякі дипломатичні виходи, які американський лідер Джо Байден запропонував під час переговорів, можуть "стерти суверенітет України".

Зазначається, що радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що дипломатичні заходи підтримають Мінський процес, проте видання зазначає, що на ділі тут є ризики.

"Подібні кроки можуть дозволити Путіну "стерти дипломатією суверенітет України". Президент РФ вже тиснув на Білий дім з метою отримати гарантії того, що Україна не зможе вступити в НАТО. Крім того, російські дипломати виступають за своє тлумачення Мінських угод, згідно з яким бойовикам на Донбасі може бути надана автономія, а російські війська залишаться в регіоні", – пояснюють журналісти.

Колишній представник США в Україні Курт Волкер підкреслив, що російський погляд на зобов'язання Москви щодо "Мінська" означають "підрив суверенітету" України і "нагороджує" Путіна за вторгнення на українську територію в 2014 році. Вожночас він звернув увагу, що Білий дім публічно не описував свої уявлення про Мінські угоди, хоча і висловився за територіальну цілісність України.

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Також журналісти видання зазначають, що пропозиція Росії про консультації з НАТО і відновлення Мінського процесу може стати поступкою президенту РФ. А це дозволить йому зробити вигляд, що Москва виступає "сумлінним учасником мирних переговорів".

Переговори Байдена і Путіна 7 грудня 2021 У вівторок, 7 грудня 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна. Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз. Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США та союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії. Крім того, президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу. У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО. Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну. На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться РФ, Салліван відповів, що США сьогодні "готові зробити те, що не зробили в 2014 році". У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначили в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер. Через день після телефонної розмови з главою РФ президент США заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку. В якому форматі очікуються такі "зустрічі" - не уточнювалося. Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті". Байден висловив надію, що серед учасників будуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

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