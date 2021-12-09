УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Після розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО й Росії

9 грудня 2021, 07:38

Зустрічі плануються між союзниками по НАТО й Росією, щоби обговорити заклопотаність РФ з приводу Альянсу. У якому форматі очікуються переговори - невідомо.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО й Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

Офіційно про переговори на високому рівні глава Байден оголосить ближче до 10 грудня. Планами американський лідер поділився, виступаючи в Білому домі через день після телефонної розмови з главою РФ, передає Financial Times.

Поки що невідомо, в якому форматі очікуються такі "зустрічі". Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті".

Байден висловив надію, що до кола учасників увійдуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Як пише Financial Times, Кремль хоче, щоби НАТО взяло на себе зобов'язання зупинити будь-яку експансію на схід. Як заявив на переговорах з американським лідером Путін, "припинило освоювати українські території". А також утриматися від розгортання військ і озброєння, які нібито можуть бути використані для "нападу на РФ із сусідніх країн".

Реклама

При цьому експерти вже підкреслюють: одна лише згадка Байдена про пошук потенційного "компромісу" з Москвою в Східній Європі злякає багатьох східних членів НАТО і союзників США. Адже останні побоюються, що Путін використовує загрозу військової сили, щоб "домогтися поступок щодо присутності США у сфері безпеки в Європі".

Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну, Салліван відповів, що США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі та скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі й сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - зазначив Салліван.

У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначають в Кремлі, розмова була відвертою і містила діловий характер.

9 листопада має відбутися телефонна розмова президента США Джо Байдена. і українського лідера Володимира Зеленського.

Читайте також:

viber
НАТО новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «Після розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО й Росії». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Прикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в бідуПрикмети на 6 грудня: що не можна робити в день Олександра і як не потрапити в біду На Україну насувається крижаний "Армагеддон"На Україну насувається крижаний "Армагеддон" Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуНайніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душу День Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитваДень Катерини: традиції і заборони, магія дня і молитва Прикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в бідуПрикмети на 7 грудня: що не можна робити в день святої Катерини і як не потрапити в біду
07:38

Після розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО й Росії

06:50

У фури, що зіткнулася з маршруткою, були проблеми з шинами - нові дані про ДТП під ЧерніговомВідео

06:39

Україну обговорюють без України: це "зрада"?Погляд

05:55

Як змусити кактуси цвісти - простий метод для ледачих

05:40

Спробуйте приготувати прямо зараз: ці страви привернуть удачу на Новий рік 2022Відео

Реклама
05:27

Дієтолог назвала найкорисніший напій для печінки: знижує ризик цирозу та жирової хвороби

05:05

MARUV в червоних латексних обладунках оголила свій соковитий "горіх"

04:20

Їжа, яка зігріває: як правильно харчуватися взимкуВідео

04:14

Як швидко і легко очистити машину від снігу та льоду: 5 простих, але важливих порад

03:45

Леся Нікітюк в екстремально коротких шортиках похвалилася тілом у розпусних позах

03:21

Що буде, якщо їсти яловичину щодня - відповідь лікаря

02:34

Як обрати якісну новорічну гірлянду: поради експерта

02:20

Щоб відчути себе щасливішими: вчені розповіли, скільки шоколаду потрібно з’їдати за день

01:24

Робимо ремонт: як чарівно облаштувати "однушку", щоб був простір і всі зони комфортуФотоВідео

00:12

Прикмети на 9 грудня: що не можна робити в Юріїв день і як не потрапити в бідуВідео

00:01

Як легко і швидко відмити чашку зі старим нальотом: дієвий лайфхак для сяйва посудуВідео

08 грудня, середа
23:58

Яремчук розніс ворота Бущана: Динамо прикро програло Бенфіці в матчі Ліги чемпіонівФотоВідео

23:57

У Мінсоцполітики розкрили секрет, яким чином "заробляти" на субсидіяхВідео

23:46

Названо найнебезпечніший салат на новорічному століВідео

23:40

Ніколи не робіть це з цукром: в будинок прийдуть біди і проблемиВідео

Реклама
23:33

Експерти назвали два простих способи для перевірки якості сметани

23:05

Неадекват накинувся на водія "швидкої" та розтрощив автомобіль

22:41

Крижаний "шторм" в Україні: синоптики назвали дату небезпечної погодиВідео

22:23

Горе-мати не пускала дітей до школи через фобію: нові подробиці

22:05

На Тернопільщині маршрутка влетіла в автомобіль, багато постраждалих

21:59

США і ЄС домовилися вдарити по Росії в разі нападу на УкраїнуВідео

21:56

Чому Україні потрібно готуватися до референдуму щодо ДонбасуВідеоблоги

21:51

Мрія Путіна здійснилася: США повернулися в Східну ЄвропуПогляд

21:46

В Україні з’явилась громадська ініціатива "Всеукраїнський штаб громадської оборони"

21:31

У Мелітополі підліток влаштував стрілянину в школі і підстрелив однокласникаВідео

21:16

Агресія Росії: Резніков закликав українців бути готовими захищати країну

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Стрільця: успіхи в кар'єрі, великий прибуток і найкращі дніВідео

20:36

США та Євросоюз домовилися покарати Путіна у разі військової агресіїВідео

20:23

Привітання на Новий рік 2022 колегам і партнерам: прикольні картинки і сердечні побажання

20:16

Вчені сфотографували штам коронавірусу ОмікронВідео

20:00

Лобода приголомшила соковитою фігурою в спокусливому купальнику

19:47

США не відправлятимуть військових в Україну - БайденВідео

19:33

Знаменита українська чемпіонка засвітила форми в бікіні

19:26

Володимира Дантеса знайшли у ванній зі струсом мозку

19:19

У моду на зиму 2022 повернулася коротка стрижка незвичайної краси французький боб з 60-хФото

Реклама
19:18

Київ наглухо застряг у заторах: у чому причина транспортного колапсуВідео

19:09

Боялася за сина: харків'янка, яка задушила 2-річну дитину, пояснила свій вчинок

19:07

Гороскоп на завтра 9 грудня 2021: Близнюкам – віщі сни, Левам – вдалі збіги, Скорпіонам - хитрістьВідео

19:01

Новий канцлер Німеччини Шольц зробив жорстку заяву на адресу РосіїВідео

18:50

Школярка під Запоріжжям готова була посадити батька у в'язницю через Соцмережі

18:49

Юрій Горбунов показав зворушливий кадр з сімейного життя з Осадчою, зроблений їхнім сином

18:35

Кривава бійка школярок у Запоріжжі: 16-річна "організатор" потрапила до СІЗО на 60 дібВідео

18:20

Смачний салат Мімоза на Новий рік 2022: всього один інгредієнт зробить блюдо неповторнимВідео

18:18

The European Post: Зеленський почав системну боротьбу з руйнівним впливом українського олігархату

18:16

Українцям різко піднімуть тариф на доставку газуВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти