Після розмови з Путіним Байден ініціює нові переговори за участю США, НАТО й Росії

Джо Байден / Фото Reuters

Президент США Джо Байден заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО й Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

Офіційно про переговори на високому рівні глава Байден оголосить ближче до 10 грудня. Планами американський лідер поділився, виступаючи в Білому домі через день після телефонної розмови з главою РФ, передає Financial Times.

Поки що невідомо, в якому форматі очікуються такі "зустрічі". Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на Східному фронті".

Байден висловив надію, що до кола учасників увійдуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Як пише Financial Times, Кремль хоче, щоби НАТО взяло на себе зобов'язання зупинити будь-яку експансію на схід. Як заявив на переговорах з американським лідером Путін, "припинило освоювати українські території". А також утриматися від розгортання військ і озброєння, які нібито можуть бути використані для "нападу на РФ із сусідніх країн".

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При цьому експерти вже підкреслюють: одна лише згадка Байдена про пошук потенційного "компромісу" з Москвою в Східній Європі злякає багатьох східних членів НАТО і союзників США. Адже останні побоюються, що Путін використовує загрозу військової сили, щоб "домогтися поступок щодо присутності США у сфері безпеки в Європі".

Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США і Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

Пізніше радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван розповів на брифінгу, що під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія у разі вторгнення в Україну, Салліван відповів, що США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі та скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі й сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - зазначив Салліван.

У Путіна після переговорів з Байденом заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою і відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначають в Кремлі, розмова була відвертою і містила діловий характер.

9 листопада має відбутися телефонна розмова президента США Джо Байдена. і українського лідера Володимира Зеленського.

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