Завершилися переговори Байдена і Путіна: про що говорили президенти

Журналісти чекають зустрічі з прессекретарями глав держав.
Президенти Росії і США Володимир Путін і Джо Байден завершили свої переговори, що проходили у форматі онлайн. Саміт двох лідерів тривав понад 2 години.
Як повідомляє агентство "РИА Новости", на початку розмови Байден висловив надію на очну зустріч з Путіним, яка, за його словами, можлива на наступному саміті "Великої двадцятки".
На даний момент в точності невідомо, про що говорили і Байден і Путін, і чи досягли вони домовленостей.
Деталі переговорів розкажуть прессекретарі Білого Дому та Кремля.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що серед тем, винесених на обговорення президентів повинні бути військові дії Росії біля кордонів України, стратегічна стабільність між країнами, кібернетичні та регіональні проблеми.
Також була інформація про те, що Байден збирається пригрозити Путіну санкціями проти великих банків Росії.
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