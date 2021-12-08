УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

"Готові зробити те, що не зробили в 2014-му": Байден налякав Путіна через Україну

8 грудня 2021, 06:46

Під час розмови з президентом РФ глава Білого дому Джо Байден попередив Володимира Путіна про наслідки вторгнення в Україну. В Білому домі розкрили деталі.

Байден, переговори з Путіним
Байден попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну / Фото Reuters

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США і Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна. Подробиці цієї розмови розповів радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

Під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну, сказав Салліван під час брифінгу.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія в разі вторгнення в Україну, Салліван відповів, що США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі та скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі та сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - зазначив Салліван.

Тим часом заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що під час переговорів з Путіним Байден озвучив чітку позицію з приводу вступу України в НАТО. Глава Білого дому підкреслив, що рішення про розширення Альянсу ухвалюють держави-учасники, а не "треті сили", натякаючи на Росію. Крім того, " зовнішні сили" не можуть мати права вето в питанні вступу до НАТО окремих країн. Ці питання вирішують лише члени Альянсу і країни-кандидати.

Реклама

"Ми не знаємо, чи ухвалив президент Росії рішення атакувати Україну, але ми знаємо, що він нарощує потенціал, щоби зробити це", — додала Нуланд.

Переговори Байдена і Путіна - про що говорили президенти

Як повідомляв Главред, онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

У Путіна заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначають в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер.

9 листопада має відбутися телефонна розмова президента США Джо Байдена. і українського лідера Володимира Зеленського.

Читайте також:

viber
новини США Володимир Путін Джо Байден
Зараз ви переглядаєте новину «"Готові зробити те, що не зробили в 2014-му": Байден налякав Путіна через Україну». Інші новини світу читайте в розділі «Світ». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Приносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо заразПриносить в будинок сварки і біди: викиньте цей посуд прямо зараз Популярність, покупка квартири і кар'єрний зліт: Таро прогноз для Овнів на 2022 рікПопулярність, покупка квартири і кар'єрний зліт: Таро прогноз для Овнів на 2022 рік В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголюВ Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю Леся Нікітюк у білому бікіні похвалилася соковитими формами і стрункими ніжкамиЛеся Нікітюк у білому бікіні похвалилася соковитими формами і стрункими ніжками Коли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дняКоли день святого Миколая 2021 в Україні: дата, традиції свята та заборони дня
07:10

Залякування України і сценарій РФ щодо Донбасу: Ілларіонов заявив про підтримку у Байдена планів Путіна

06:46

"Готові зробити те, що не зробили в 2014-му": Байден налякав Путіна через УкраїнуВідео

06:20

Росія ризикує виявити, що вона аж ніяк не Радянський СоюзПогляд

06:10

Військова операція проти України загрожує Путіну поразкою: у Росії пояснили плани КремляВідео

06:10

Чекайте на аномалію: синоптик ошелешив прогнозом з несподіваним феноменомВідео

Реклама
05:58

У моду на зиму 2022 повернулася коротка стрижка незвичайної краси французький боб з 60-хФото

05:40

Смачний печінковий торт на Новий рік 2022: найпростіший рецепт за 15 хвилин

05:10

Закуповуйтеся з розумом: як заощадити на новорічному столі та не розчарувати гостейВідео

04:31

Ідеальна чистота за 20 хвилин: як правильно прибирати кухню

04:15

Померла іспанська актриса - зірка серіалу Просто Марія

04:04

Гороскоп на картах Таро на грудень 2021 для земних знаків - Тельців, Дів, КозерогівВідео

03:55

В Україні зупинилося зростання цін на найпопулярніший продуктВідео

03:45

Дочка Брежнєвої без бюстгальтера позувала на капоті машини

03:30

ВООЗ назвала неефективним популярний спосіб лікування коронавірусуВідео

02:42

У Києві скасовують рейси міської електрички: повний списокВідео

02:32

Хто міг стати зоряною героїнею Холостячки замість Злати Огневич - розкрито ім'я головної конкурентки

02:20

Як відчистити духовку: потрібні всього лише підручні засоби і 5 хвилин часу

01:20

Названо незвичайну властивість чаю з м'ятою - ароматний напій допоможе схуднутиВідео

01:05

Долар йде на рекорд: банкір спрогнозував різкий стрибокВідео

00:41

Гороскоп на сьогодні 8 грудня 2021: Ракам - суперниця, Дівам - дивовижні події, Рибам - ворогиВідео

Реклама
00:26

Названі диво-рослини, що вбивають віруси в будинку

00:12

Прикмети на 8 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

07 грудня, вівторок
23:57

Шахтар на останній секунді втратив перемогу в Лізі чемпіонівФотоВідео

23:37

Був на вулиці без паспорта: львівський суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грнВідео

23:15

Які підсумки віртуальних переговорів Путіна і БайденаПогляд

23:10

Нові переговори: Макрон терміново скликає Путіна та ЗеленськогоВідео

22:57

У МОЗ назвали дату введення бустерного щепленняВідео

22:37

Байден терміново зателефонує Зеленському після переговорів з ПутінимВідео

22:26

На Чернігівщині оголосили жалобу за загиблими у страшній ДТПВідео

22:19

Підсумки переговорів Путіна і Байдена: про що домовилися і що заявили в Білому домі та КремліВідео

22:05

Найніжніший новорічний манікюр 2022, який милуватиме око і грітиме душуФото

21:34

Відбиті нирки і втрата зору: у Запоріжжі школярки влаштували криваву бійкуВідео

21:31

Трагедія в Житомирі: двох студентів дістали з озера мертвимиВідео

20:53

У Верховній Раді пропонують дозволити вступати в партії з 16 років

20:42

Названо терміни нової хвилі коронавірусу в УкраїніВідео

20:38

Байден на переговорах пригрозив Путіну жорсткими заходами у разі вторгнення в УкраїнуВідео

20:37

Гороскоп на 2022 рік для Терезів: грошовий достаток, крутий поворот у відносинах і найкращі дніВідео

20:26

Мама залишила немовля одного у ванній: у Харкові працівники "швидкої" витягли дитину з того світуВідео

19:41

Завершилися переговори Байдена і Путіна: про що говорили президентиВідео

19:41

Мерилін Менсон погрожував зґвалтувати 8-річного сина колишньої нареченої

Реклама
19:33

"Холостяк", МакЅим і поп-іт: Google опублікував ТОП-запитів українців у 2021 році

19:31

Якщо Росія нападе на Україну, США змусять Німеччину зарубати Північний потік-2 - Bloomberg

19:15

Під Києвом по-звірячому вбили і розчленували 23-річну дівчинуВідео

19:14

Зеленський ввів у дію новий пакет санкцій РНБОВідео

19:13

В'язень виправної колонії в Дніпрі став мільйонером, сидячи у в'язниціВідео

18:32

Лікував від злих духів: підлітка, якого батько морив голодом, повертають в сім'ю

18:29

Ціни злетять на 50%: українців налякали рекордними чеками в ресторанах і кафеВідео

18:07

"Надамо підтримку, яку Україна попросить": у Польщі пообіцяли допомогти у разі нападу Росії

18:06

MELOVIN зізнався, чому не дає концерти в Росії: "Стрьомно!"Відео

18:00

Війська НАТО в Україні та летальна зброя для ЗСУ: у США закликали завдати удару по планах ПутінаВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти