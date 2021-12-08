"Готові зробити те, що не зробили в 2014-му": Байден налякав Путіна через Україну

Байден попередив Путіна про наслідки вторгнення в Україну / Фото Reuters

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США і Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна. Подробиці цієї розмови розповів радник американського лідера з національної безпеки Джейк Салліван.

Під час розмови глава Білого дому попередив господаря Кремля про наслідки вторгнення в Україну, сказав Салліван під час брифінгу.

На запитання журналістів про конкретні наслідки, з якими зіткнеться Росія в разі вторгнення в Україну, Салліван відповів, що США сьогодні готові зробити те, що не зробили в 2014 році.

"Я подивлюся вам в очі та скажу вам, як президент Байден подивився президенту Путіну в очі та сказав йому сьогодні, що те, що ми не робили в 2014 році, ми готові зробити зараз", - зазначив Салліван.

Тим часом заступник Державного секретаря США Вікторія Нуланд розповіла, що під час переговорів з Путіним Байден озвучив чітку позицію з приводу вступу України в НАТО. Глава Білого дому підкреслив, що рішення про розширення Альянсу ухвалюють держави-учасники, а не "треті сили", натякаючи на Росію. Крім того, " зовнішні сили" не можуть мати права вето в питанні вступу до НАТО окремих країн. Ці питання вирішують лише члени Альянсу і країни-кандидати.

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"Ми не знаємо, чи ухвалив президент Росії рішення атакувати Україну, але ми знаємо, що він нарощує потенціал, щоби зробити це", — додала Нуланд.

Переговори Байдена і Путіна - про що говорили президенти

Як повідомляв Главред, онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації та повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

У Путіна заявили, що переважне місце в розмові зайняла "проблематика, пов'язана з внутрішньоукраїнською кризою та відсутністю прогресу у виконанні Мінських домовленостей". В цілому, як зазначають в Кремлі, розмова була відвертою і мала діловий характер.

9 листопада має відбутися телефонна розмова президента США Джо Байдена. і українського лідера Володимира Зеленського.

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