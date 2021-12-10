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Байден розлютив східних союзників по НАТО планами запросити Путіна на засідання Альянсу - Bloomberg

10 грудня 2021, 10:10

Джо Байден раніше заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО і РФ, щоб обговорити претензії Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

Джо Байден
Джо Байден / Фото Reuters

Низка країн-членів НАТО розкритикувала наміри президента США Джо Байдена запросити главу Російської Федерації Володимира Путіна на "спецзасідання" членів Альянсу.

Зокрема, одна з країн "розгнівана" і вимагає негайних роз'яснень планів лідера США. Про це на умовах анонімності розповів її дипломат виданню Bloomberg. Про яку саме країну йдеться, не уточнюється.

Представник іншої країни більш конкретно вказав, що східний фланг НАТО стурбований наслідками, до яких можуть призвести такі переговори, маючи на увазі політичні гарантії й стримування НАТО.

У свою чергу, прем'єр Естонії Кая Каллас висловила свою позицію про те, що Росії не можна давати права голосу у визначенні того, хто може бути членом Альянсу, а хто - ні. Каллас припустила, що РФ хоче "розділити Європу на сфери впливу".

Голова комітету у закордонних справах естонського парламенту Марко Міхкельсон зазначив, що пропозиція Байдена стала розчаровуючим сюрпризом. Він закликав до дипломатичних зусиль, щоби заблокувати проведення такої зустрічі й, принаймні, розширити зустріч, включивши в неї членів східного флангу НАТО. За його словами, будь-які переговори повинні стосуватися лише забезпечення територіальної цілісності України та усунення російських військових загроз.

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У свою чергу, представник НАТО зазначив, що переговори з Росією є частиною двонаправленої політики Альянсу щодо цієї країни, заснованої на стримуванні та діалозі. Будь-яке рішення про майбутнє членство - це рішення, яке повинні ухвалити 30 членів Альянсу, сказав чиновник.

Видання зазначає, що офіційні особи Білого дому неодноразово заявляли - до і після розмови Байдена з Путіним у вівторок, - що Росія не матиме права голосу з приводу розширення НАТО.

"Президент сказав Путіну у своєму заклику: одна нація не може змусити іншу націю змінити свої кордони, одна нація не може сказати інший, щоби вона змінила свою політику, й одні нації не можуть сказати іншим, з ким вони можуть працювати - з ким вони не можуть працювати", - заявила в середу перший заступник прессекретаря Карін Жан-П'єр.

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Як повідомляв Главред, президент США Джо Байден заявив, що хоче скликати зустрічі між союзниками по НАТО та Росією, щоб обговорити претензії Володимира Путіна до трансатлантичного пакту про безпеку.

Офіційно про переговори на високому рівні глава Байден оголосить ближче до 10 грудня. Планами американський лідер поділився, виступаючи в Білому домі через день після телефонної розмови з главою РФ.

Поки що невідомо, в якому форматі очікуються такі "зустрічі". Але, за словами Байдена, в ході них буде розглянуто питання, "чи зможуть сторони виробити будь-яку угоду, що стосується зниження градуса напруги на східному фронті".

Байден висловив надію, що до кола учасників увійдуть не лише Вашингтон і Москва, але і "принаймні чотири основних союзника американців по НАТО". При цьому конкретні країни Байден відмовився назвати.

Переговори Байдена і Путіна

У вівторок, 7 листопада 2021 року, відбулися переговори президентів США та Росії - Джо Байдена і Володимира Путіна.

Онлайн-саміт лідерів США та Росії тривав понад дві години. За результатами переговорів Байдена і Путіна Білий дім випустив короткий реліз.

Зокрема, у Байдена заявили, що президент США "ясно дав зрозуміти, що США і союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами в разі військової ескалації" в Україні з боку Росії. Байден також закликав до деескалації й повернення до дипломатії.

Крім того президент США заявив, що в разі ескалації в Україні США нададуть Києву додаткову військову допомогу.

У Білому домі також повідомили, що Байден не давав Путіну гарантій, що Україна залишиться поза НАТО.

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