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Скандал на Львівщині: главу навчального центру звинуватили в насильстві над дітьми

Олексій Тесля
28 вересня 2024, 22:31
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Директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо дівчат, розповів Дмитро Лубінець.
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В ОГП розслідують звинувачення проти глави реабілітаційного центру / Колаж: Главред, Фото: t.me/pgo_gov_ua, Pixabay/Counselling

Керівника реабілітаційного центру на Львівщині звинуватили у фізичному, психологічному та сексуальному насильстві над дітьми, повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

"Мною були отримані відомості про можливе здійснення фізичного, психологічного та сексуального насильства щодо дітей директором навчально-реабілітаційного закладу на Львівщині. У терміновому порядку мною було ініційовано проведення моніторингового візиту, до якого долучилися представники Національної соціальної сервісної служби України та партнери - психологи з Благодійного фонду "Голоси Дітей", "СОС Дитячі Містечка" та Офісу дітей та молоді "ДійМО", - написав він у Telegram.

За словами Лубінця, діти розповіли, що директор закладу вчиняв дії сексуального характеру щодо дівчат, принижував, а також погрожував побиттям і поміщенням у психіатричну лікарню.

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Він додав, що діти та інші особи в їхніх інтересах зверталися в Національну поліцію, місцеву службу у справах дітей та департамент освіти, однак не отримали жодної реакції. А директор закладу бив тих, хто скаржився.

"Усі діти, які давали свідчення, були переміщені із закладу і перебувають у безпеці. З понеділка я ініціюю нараду на найвищому рівні, із залученням представників Львівської ОВА, правоохоронних органів та профільних міністерств, адже бездіяльність органів, які мають захищати права дитини, є злочином", - підсумував Лубінець.

Хто такий Дмитро Лубінець

Дмитро́ Вале́рійович Лубіне́ць (народився 4 липня 1981, Волноваха, Донецька область) — український юрист та політик.

У 2010-2014 роках був депутатом Волноваської міської ради VI скликання. Член Постійної делегації у Парламентській асамблеї Ради Європи.

1 липня 2022 року Верховна Рада призначила Лубінця Уповноваженим (омбудсменом) ВРУ з прав людини. Це рішення підтримали 250 депутатів, пише Вікіпедія.

Реакція прокуратури

Розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітніх у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За попередньою інформацією, у навчально-реабілітаційному закладі на Львівщині над вихованцями закладу ймовірно вчинялося фізичне, психологічне та сексуальне насильство. Наразі дітей поміщено в безпечне місце", - йдеться в повідомленні ОГП.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Пустомитівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом сексуального насильства щодо неповнолітньої особи (ч. 3 ст. 153 КК України). Проводяться першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування веде Львівське райуправління поліції №2 Головного управління Нацполіції області.

Очільника реабілітаційного центру відсторонили від роботи

Керівника навчально-реабілітаційного центру у Львівській області відсторонили від роботи на час перевірки за фактом можливого насильства проти дітей у навчальному закладі, повідомив голова обласної військової адміністрації Максим Козицький.

"Щодо заяви уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця (...). На місце виїхали правоохоронці та фахівці профільного департаменту Львівської ОВА. Львівська ОВА повністю сприяє розслідуванню", - написав він у Telegram.

"На час проведення перевірки керівника закладу відсторонили від роботи", - інформував Козицький.

Що кажуть у Міністерстві соціальної політики

Національна соціальна сервісна служба України проведе перевірки в усіх закладах, де мешкають діти, на можливі факти насильства або порушення інших прав, повідомила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.

"Я доручила Нацсоцслужбі провести перевірки в усіх закладах, де цілодобово мешкають діти, з метою виявлення можливих фактів насильства щодо них або порушення інших прав", - написала вона на сторінці у Facebook.

За її словами, для цього служба розробила спеціальний опитувальник, щоб в екологічний спосіб виявляти такі порушення, не травмуючи почуття дітей.

"Усі діти мають навчатися і рости в безпечному просторі", - зазначила Жолнович.

Водночас міністерка соцполітики зауважила, що краще, щоб усі діти в Україні, навіть якщо вони мають особливі освітні потреби, змогли навчатися ближче до своїх домівок і щовечора повертатися додому. "На жаль, зараз таких дітей змушені відправляти до спецшкіл, яких усього кілька в області. Зрозуміло, що до них неможливо добиратися щодня, тому потрібні не окремі заклади, а класи в загальних школах. Тоді батьки зможуть обрати навчальний заклад поруч із домом", - написала вона.

У зв'язку з цим Жолнович закликала збільшувати кількість сімейних форм виховання в громадах і розвивати інклюзивні класи та спеціальні класи в загальних школах, щоб по освітню послугу не потрібно було звертатися далеко від дому, і щоб вона не надавалася з необхідністю проживати весь час у школі.

"Тоді це будуть системні зміни, які могли б виправити проблему в усіх закладах і забезпечити нормальне виховання і розвиток усіх дітей", - підсумувала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що під Одесою директора дитбудинку звинуватили в розбещенні малолітніх. У місті Ізмаїлі Одеської області прокуратура вручила підозру Віктору Проценку, відстороненому директору спеціалізованого будинку дитини, якого звинувачують у сексуальному насильстві та розбещенні трьох дівчаток 5-7 років.

Раніше в поліцію звернулася медсестра Олена Бірка, яка працює в закладі вже 20 років. Правоохоронці почали розслідувати можливе розбещення неповнолітніх.

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