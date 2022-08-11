Насильно утримував неповнолітню в квартирі: колаборант з Мелітополя виявився педофілом

Олексій Селіванов був відправлений на "підвал" своїми ж поплічниками

Колаборант Олексій Селіванов, якого росіяни призначили "заступником глави МВС" у тимчасово окупованому Мелітополі, виявився педофілом. Чоловік жив разом з неповнолітньою дівчиною, яку насильно утримував у своїй квартирі. Про це розповів на своєму YouTube-каналі журналіст Денис Казанський.

Селіванов - корінний киянин. У 2014 році поїхав в окупований Луганськ і став працювати на "ЛНР". На місцевому телеканалі він вів програму, в якій займався тим, що розпалював ненависть до України і українців.

У липні окупанти затримали Селіванова і помістили в камеру. За якою підозрою, не повідомлялося, поки завісу не відкрив ексватажок терористів "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков). За його словами, 42-річного Селіванова затримали за те, що він жив разом з 17-річною дівчиною.

При цьому Гіркін підтвердив, що окупаційна влада скоює жахливі злочини на окупованих територіях.

"Я впевнений, що Селіванов на цій посаді міг робити взагалі все, що хотів – людей їсти. Але заарештували його точно не за це. Ось точно не за це. Найімовірніше, проблема в тому, що Селіванов не ужився в тими, кого прислали разом з ним", – заявив терорист.

Як повідомляв Главред, у Мелітополі Запорізької області, який окупували російські військові, відпрацювали українські партизани. Вони підірвали штаб путінської "Єдиної Росії". Там готувалися до проведення "референдуму".

Наприкінці липня мер Мелітополя Іван Федоров заявляв, що російські окупанти обговорюють можливість свого виходу з тимчасово окупованого Мелітополя. Вони погрожують, що в такому випадку вся замінована інфраструктура міста буде зруйнована.

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