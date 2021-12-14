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Знущався над неповнолітніми і знімав на відео: у Чернігові судитимуть серійного ґвалтівника

14 грудня 2021, 18:42

Слідство розкрило шість випадків зґвалтувань, які відбулися за чотири роки.

У Чернігові судитимуть серійного ґвалтівника / ua.depositphotos.com

У Чернігові 56-річний місцевий житель чотири роки вчиняв сексуальне насильство над дівчатами, у тому числі й неповнолітніми та малолітніми. Тепер чоловіка судитимуть за скоєне.

Про це повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

Чоловік вчиняв наругу над дівчатами упродовж 2018-2021 років.

У прокуратурі розповідають, що він знайомився з дівчатами, які перебували у складних життєвих обставинах, і пропонував за гроші прибирати у нього вдома. Потім він пропонував вступати з ним в інтимні стосунки за гроші. Якщо ж дівчата відмовляли, він змушував їх до цього, застосовуючи фізичний та психологічний примус.

При цьому чоловік свої дії приховано знімав на відео.

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"У ході слідства розкрито три епізоди зґвалтувань обвинуваченим потерпілих віком 17-20 років, два епізоди вступу у статеві відносини з 15-річною дівчиною, епізод вчинення насильницьких дій сексуального характеру щодо 13-річної дівчинки, а також факт умисного зберігання за місцем мешкання дитячої порнографії", – зазначають у прокуратурі.

читайте такожПід Києвом педофіл зґвалтував 8-річну дівчинку на очах у маленького братаЧоловіка затримали у липні цього року, з того часу він перебуває під вартою. Тепер же Чернігівська обласна прокуратура спрямувала до суду обвинувальний акт проти серійного ґвалтівника.

За свої дії чоловік може потрапити за ґрати строком до 15 років або довічно.

Нагадаємо, на Вінниччині чоловік жорстоко зґвалтував 11-річну дівчинку. Щоб змусити дитину піти до нього додому, він погрожував і залякував її. Тепер 56-річного чоловіка судитимуть за скоєне.

Також раніше повідомлялося, що у Полтаві суд відправив за ґрати 20-річного хлопця, який зґвалтував рідну сестру. Того дня 14-річна дівчина була вдома сама і вчила уроки, коли брат повернувся додому напідпитку. Мати не одразу звернулася до правоохоронців, тому що боялася за сина.

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