Жорстоко зґвалтував і задушив: у Хмельницькому хлопець по-звірячому розправився з неповнолітньою

Затримано підозрюваного у зґвалтуванні та вбивстві неповнолітньої / УНІАН

Поліцейські затримали в Хмельницькому 20-річного молодика, якого підозрюють у зґвалтуванні та вбивстві неповнолітньої.

Тіло жертви знайшли біля залізничного переїзду, повідомляє Офіс генерального прокурора України.

Зазначається, що 6 липня 2022 року 20-річний юнак у Хмельницькому побачив незнайому дівчину і намагався з нею познайомитися ближче.

"Коли вона відмовила витягнув з одягу шнурівку, накинув їй на шию, згвалтував і задушив. Тіло 16-річної дівчини знайшли поблизу бездіяльного залізничного переїзду. У скоєному юнак зізнався", - розповіли в ОГП.

Додамо, що затриманому повідомлено про підозру за фактом умисного вбивства, спільно з сексуальним насильством (п.10 ч. 2 ст. 115 КК України).

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Раніше повідомлялося, на Закарпатті троє неповнолітніх зґвалтували 14-річну дівчинку. Копи підозрювали, що до зґвалтування причетні двоє 15-річних і 14-річний підлітки, які живуть в одному селі з потерпілою.

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