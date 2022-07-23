Стрибок курсу долара: скільки наразі коштують бензин, дизель та автогаз

Ціни на бензин в Україні підскочили після підвищення курсу долара / WOG

Станом на суботу, 23 липня, після стрибка офіційного курсу долара, ціни на бензин в Україні підскочили, вартість дизпалива залишилася на передньому рівні, а автогаз навпаки з кожним днем все дешевшає.

За інформацією даних моніторингу цін на auto.ria, в середньому автогаз подешевшав на 57 коп./л до 30,33 грн./л. При цьому ціни на деяких АЗС знизились навіть нижче 30 грн./л.

Середня ціна дизпалива по Україні за літр становить 55,16 грн. Мінімальна ціна на українських заправках - 52,00 грн./л.

Вартість різних марок бензину станом на 23 липня:

Бензин марки А-95+ можна було придбати за 51,83 грн./л,

звичайний А-95 - за 50,63 грн./л,

А-92 – 49,77 (+31 коп./л).

Нацбанк підняв курс долара

Національний банк України у четвер, 21 липня, збільшив офіційний курс долара США до гривні рівно на чверть - до 36,5686 грн/дол. Про це повідомляється на офіційному сайті українського фінансового регулятора.

Проте, як говорить керівник НБУ Кирило Шевченко, курс долара поки залишиться строго фіксованим.

Після рішення Нацбанку провести девальвацію гривні знизивши офіційний курс української валюти по відношенню до долара на 25% - до 36,5686 грн. за долар, курс долара в обмінниках злетів.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети влучили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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