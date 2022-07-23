Понад 60 грн за літр: експерт розкрив сценарій різкого стрибка цін на АЗС

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Новина про підвищення курсу долара стала для ринку нафтопродуктів справжнім шоком, розповів директор групи компаній Prime Дмитро Леушкін.

За його словами, спочатку оптовий ринок працював зі старими цінами, "а після оприлюднення рішення регулятора всі виставили нові ціни", цитує експерта Економічна правда.

Говорячи про прогноз цін на АЗС після підвищення курсу долара, експерт зазначив: "У нас вартість дизеля опускалася до 53 гривень за літр, а на великих обсягах продажів падала до 49 грн, в той час як великі мережі не поспішали цього робити. Тому ми плануємо підвищити ціни".

Видання додає, що деякі оператори обіцяють підняти ціни на бензин до 59 грн/літр, на дизельне паливо – до 62 грн/літр.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці (Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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