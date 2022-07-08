Ціни на АЗС обвалилися: скільки коштує бензин і автогаз в Україні

Ціни на паливо в Україні / pixabay

Всі мережі АЗС протягом тижня скоригували вартість блакитного палива у бік зменшення. Так, середня ціна на скраплений газ за тиждень в мережах АЗС знизилася на 2,26 грн/л – до 37,14 грн/л.

Як свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи А-95, на станціях ОККО і WOG автогаз подешевшав на 2 грн/л і 1 грн/л до 35,99 і 36,98 грн/л відповідно, передає Enkorr.

У мережі "Укрнафти" продукт подешевшав на 3 грн/л до 36,95 грн/л, на станціях "Авіас" та інших — на 1,99 грн/л до 37,92 грн/л.

Найбільше подешевшав — на 5,5 грн/л - продукт в "Рур груп".

Там зараз ресурс коштує 36,50 грн/л. у мережі Socar автогаз подешевшав на 2 грн/л, до 37,98 грн/л. стільки ж ціна опустилася на станціях Rodnik.

Крім того, на 0,3-4,7 грн/л подешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших.

Чому ціни на автогаз впали

Як відзначили в "А-95", зменшення роздрібних цін обумовлено збільшенням обсягів поставок автогазу в Україну і збалансуванням попиту на нього. Нагадаємо, з початку червня середня вартість оптових партій ЗВГ на умовах самовивозу зменшилася більше 20%, з 67 тис. грн/т до 54 тис. грн/т.

Ціни на бензин і дизель

8 липня на українських АЗС середні ціни на бензин А-95 і дизельне паливо підскочили на кілька копійок.

Так, середня ціна бензину А - 95 становить 50,61 грн за літр (+0,08 коп.), а середня ціна дизпалива – 56,44 (+0,04 коп.).

Вартість бензину A-92 залишається без змін.

Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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