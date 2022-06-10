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45 гривень за долар: українців попередили про катастрофічний валютний курс

10 червня 2022, 06:20

Фактично покупка долара, і розміщення в ОВДП або депозиті – одне і те ж, говорить Андрій Шевчишин.

Долар
/ УНІАН

Різке підвищення Національним банком облікової ставки з 10% до 25% орієнтує на реальний курс долара 45 грн/$.

"Почім населення сьогодні може купити долар? По 36 грн. Припустимо, оббігли обмінники, вистояли в чергах і купили. Додаємо 25%, отримуємо курс 45 грн. Тобто фактично покупка долара, і розміщення в ОВДП або депозиті - одне і те ж, при цьому гарантії розміщення зараз 100%", - розповів UBR.ua керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

За його словами, покупка ОВДП з прибутковістю 22-25% або розміщення на депозиті, яке більш зручно для обивателя, і стає в перспективі більш привабливим фінансово, якщо відсотки виростуть з 10% до 20%. І підвищення облікової ставки НБУ орієнтує на реальний курс долара.

"У мене був прогноз 45 грн за долар до кінця року з подальшим зміцненням, коли підуть інвестиції. Але з цим питанням зараз не поспішають, і переводити заморожені активи Росії не поспішають", – зазначив Андрій Шевчишин.

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