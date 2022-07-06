В Україні впали ціни на паливо: яка вартість бензину і дизеля

У червні в Україну було імпортовано 600 тонн нафтопродуктів.
Паливо на АЗС продовжує дешевшати. Дизельне пальне по 55 гривень за літр пропонують одразу дві компанії. Про це повідомили в Консалтинговій групі А-95 з посиланням на дані оперативного моніторингу ринку, передає Enkorr.
Зокрема, в запорізькій мережі ZOG бензин марки А-95 з поліпшеними показниками якості і дизельне паливо подешевшали на 8 грн/л до 55,00 грн/л і 57 грн/л відповідно.
Мережа Prime знизила вартість цих продуктів на 1 грн/л, до 53,00 грн/л за бензин і до 57 грн/л – за дизпаливо.
На 6-7 грн/л у бік зменшення переглянула ціни на паливо і Дніпропетровська мережа VostokGaz.
На станціях Chipo і Mango ціни на паливо опустилися на 0,5-2,5 грн/л.
Чому ціна палива почала падати
На думку директора "Консалтингової групи А-95" Сергія Куюна, основним кроком, який дозволив "розрядити" ситуацію на ринку палива в Україні, стало скасування державного регулювання цін. Також нарощено обсяг імпорту.
У червні в Україну було імпортовано 600 тонн нафтопродуктів: 400 тонн – дизеля, 200 тисяч тонн – це бензин і скраплений газ. Що на 50% більше, ніж було в травні, за словами голови комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
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