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Ситуація стрімко погіршується: Україна на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID

7 листопада 2021, 20:37

Більше, ніж в Україні, добова смертність виявилася тільки в Росії. Всього напередодні у світі жертвами COVID-19 стали понад 6 тис.осіб.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
В Україні зросла смертність від коронавірусу / facebook.com/moz.ukr

Україна, як і тижнем раніше, займає друге місце у світі за кількістю добової смертності від коронавірусу. Так, станом на 7 листопада в Україні від наслідків COVID померла 449 особа. Більше добова смертність виявилася тільки в Росії – 1179 померлих.

На 3-му місці за добовою смертністю від COVID-19 знаходиться Румунія (263), за нею йдуть Мексика (261) та Філіппіни (191). За кількістю ж хворих Україна четверта в Європі та шоста у світі, інформує ресурс Worldometers.

За даними МОЗ, за минулу добу, 6 листопада, в Україні зафіксували ще 17,4 тис.випадків коронавірусу. Відомо, що серед пацієнтів 1119 дітей та 195 медпрацівників. Зниження добової захворюваності, найімовірніше, викликане спадом населення у вихідні дні.

У лікарні госпіталізували 5 652 людини з вираженими симптомами коронавірусу. Це навіть більше, ніж за вчорашній день, коли виявили найбільше смертей за весь час.

Коронавірус в Україні: найважливіша інформація

  • Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко анонсував появу в Україні нового ліки прямої дії від коронавірусу. Він зазначив, що розробники рекомендують використовувати препарат при появі перших симптомів COVID-19.
  • З 8 листопада набирає чинності наказ МОЗ про обов'язкової вакцинації для працівників певних сфер і відсторонення від роботи тих, хто не прищепився.
  • Також з 8 листопада в "Дії" з'явиться сертифікат про одужання від COVID-19. Термін дії сертифіката складе 105 днів, а згенерувати документ можна буде не раніше ніж через 15 днів після того, як лікар внесе дані в систему.

На думку професора-епідеміолога Наталії Виноград, в Україні потрібно оголосити загальнонаціональний локдаун. За її словами, всі вакцини проти "корони", що використовуються у світі, є експериментальними. Вони "не встигають" за мутуючим вірусом, а тому не можуть гарантувати повноцінний захист для людини.

viber
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