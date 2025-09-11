"Сльози заважають": Марта Адамчук поділилася, яка порада Тіни Кароль їй допомагає

Українська співачка Марта Адамчук розповіла, з якими складнощами стикається під час виступів.

Відома українська співачка і зірка "Жіночого кварталу" Марта Адамчук розповіла про свій дебют на сцені Atlas Festival і про те, яка порада Тіни Кароль допомагає їй контролювати емоції під час виступів. Своїми думками співачка поділилася в інтерв'ю 1+1.

Адамчук зізналася, що виступ на фестивалі залишив у неї незабутні враження. Представляти свій концерт і бачити інтерес публіки було для неї по-справжньому хвилюючим.

"Одна справа виконати кілька пісень, і зовсім інша - презентувати свій концерт. Це хвилююче і неймовірно круто, тому що кожна пісня для мене як дитина, яку хочеться донести як окрему історію", - розповіла зірка "Жіночого кварталу".

Марта Адамчук зізналася, що їй було дуже приємно бачити зацікавленість слухачів не лише під час підготовки шоу, а й на великій сцені.

"Я зібрала цю програму ще навесні, до свого дня народження, тому що люди почали просити саме мої пісні. І коли я побачила, що слухачі не розходяться, а навпаки збираються ближче, і їх ставало все більше й більше, відчуття були неймовірні. Це ніби твоя дитина робить перші кроки, і ти радієш", - поділилася співачка.

Також Марта розповіла, що деякі пісні з репертуару стали для неї особливо особистими. За словами співачки, часом їх складно виконувати на сцені через сльози, які навертаються раптово.

"Я завжди пропускаю музику через душу. Іноді навіть доводиться себе стримувати, бо емоції накривають настільки, що важко співати, сльози заважають. Тіна Кароль колись сказала: "Холодний розум, гаряче серце". Це влучно. Але мені іноді хочеться не контролювати, а віддатися повністю", - відкрилася виконавиця.

Раніше Главред повідомляв, що українська співачка Марта Адамчук припинила співпрацю зі скандальним репером Потапом. За словами зірки "Жіночого кварталу", це рішення було прийнято ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також українська співачка Тіна Кароль розчулила шанувальників новими фотографіями зі своїм уже дорослим сином. Виконавиця повторила з Веніаміном знімок, зроблений десять років тому, лише з однією відмінністю, і поділилася ним зі світом.

Про персону: Марта Адамчук Марта Адамчук - відома українська співачка, авторка пісень і дуже творча особистість. На початку кар'єри співала на бек-вокалі гурту "Потап і Настя". Після участі в "Голосі Країни" стала вокалісткою танцювального телешоу "Танці з зірками", а згодом - учасницею розважального проєкту "Жіночий квартал", де працює й досі.

