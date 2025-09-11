"Український Мессі": як юний українець приніс Барселоні перший титул ЧС

Юний українець показує свій талант і стає автором "золотого" м’яча фіналу клубного ЧС.

https://glavred.net/sport/ukrainskiy-messi-kak-yunyy-ukrainec-prines-barselone-pervyy-titul-chm-10697309.html Посилання скопійоване

Українець Рибак приносить історичну перемогу Барселоні у юнацькому фіналі / Колаж: Главред, фото: скріншот, ФК Барселона

Коротко:

Український півзахисник Артем Рибак забив вирішальний гол у фіналі ЧС U-18

"Барселона" здобула перший в історії титул чемпіона світу серед юнаків

У турнірі брали участь 12 команд із шести країн, перший розіграш за шість років

Український півзахисник Артем Рибак приніс перемогу "Барселоні" у фіналі юнацького клубного чемпіонату світу з футболу, забивши вирішальний гол. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Цьогорічний турнір став першим за шість років і відзначився участю 12 команд із шести країн, які були розділені на три групи. До півфіналу вийшли чотири клуби: іспанський "Реал" зустрівся з аргентинським "Расінгом", а "Барселона" протистояла бразильському "Палмейрасу". За підсумками півфіналів до фіналу пробилися "Барселона" (2:2, 4:2 по пен.) та "Расінг" (2:1).

відео дня

У вирішальній грі рахунок залишався нічийним до 69-ї хвилини, коли Артем Рибак вийшов віч-на-віч із воротарем суперників і забив переможний гол. Завдяки цьому "синьо-гранатові" вперше в історії здобули титул чемпіона світу U-18, замінивши на вершині турніру бразильський "Палмейрас".

Рибак розпочинав кар’єру у "Буковині" та донецькому "Шахтарі". Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до Барселони, а у соцмережах його вже охрестили українським Мессі.

Артем Рибак / Фото: Скріншот

Дивіться момент забитого гола

Футбол - новини за темою

Раніше Главред повідомляв, що український форвард Владислав Ванат офіційно приєднався до іспанської "Жирони", підписавши контракт до літа 2030 року. Сума трансферу склала 20 мільйонів євро, що стало однією з рекордних покупок в історії каталонського клубу.

Також Олександр Зінченко, який нещодавно приєднався до Ноттінгем Форест, опинився в центрі фінансового скандалу. Як повідомляє The Sun, захисник збірної України програв суд і має сплатити близько 300 тисяч фунтів заборгованості з корпоративного податку.

Крім того, легенда київського "Динамо" Йожеф Сабо висловив критику на адресу гравців клубу перед матчем Ліги Європи проти "Маккабі" Тель-Авів.

Читайте також:

Про джерело: "Суспільне" Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред