"Український Мессі": як юний українець приніс Барселоні перший титул ЧС

Коротко:
- Український півзахисник Артем Рибак забив вирішальний гол у фіналі ЧС U-18
- "Барселона" здобула перший в історії титул чемпіона світу серед юнаків
- У турнірі брали участь 12 команд із шести країн, перший розіграш за шість років
Український півзахисник Артем Рибак приніс перемогу "Барселоні" у фіналі юнацького клубного чемпіонату світу з футболу, забивши вирішальний гол. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Цьогорічний турнір став першим за шість років і відзначився участю 12 команд із шести країн, які були розділені на три групи. До півфіналу вийшли чотири клуби: іспанський "Реал" зустрівся з аргентинським "Расінгом", а "Барселона" протистояла бразильському "Палмейрасу". За підсумками півфіналів до фіналу пробилися "Барселона" (2:2, 4:2 по пен.) та "Расінг" (2:1).
У вирішальній грі рахунок залишався нічийним до 69-ї хвилини, коли Артем Рибак вийшов віч-на-віч із воротарем суперників і забив переможний гол. Завдяки цьому "синьо-гранатові" вперше в історії здобули титул чемпіона світу U-18, замінивши на вершині турніру бразильський "Палмейрас".
Рибак розпочинав кар’єру у "Буковині" та донецькому "Шахтарі". Після початку повномасштабного вторгнення він переїхав до Барселони, а у соцмережах його вже охрестили українським Мессі.
Дивіться момент забитого гола
Про джерело: "Суспільне"
Національна суспільна телерадіокомпанія України (скорочено — НСТУ) або Суспільне мовлення — українська суспільна телерадіокомпанія, до якої входять загальнонаціональні телеканали "Перший", "Суспільне Культура", "Суспільне Спорт", радіоканали "Українське радіо", "Радіо Промінь", "Радіо Культура", "Радіоточка", та "Radio Ukraine International", 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ "Суспільне Новини", "Суспільне Культура" і "Суспільне Спорт", пише Вікіпедія.
