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Невтішні цифри: Україна на другому місці у світі за добовою смертністю від COVID-19

31 жовтня 2021, 11:30

Більше, ніж в Україні, добова смертність виявилася лише у Росії. Загалом напередодні у світі жертвами COVID-19 стали близько 6 тис.осіб.

Моторошні кадри з антиковидних лікарень
Україна - у світових лідерах по добовій смертності від коронавірусу / facebook.com/moz.ukr

Україна посідає друге місце у світі за кількістю добової смертності від коронавірусу. Так, за п'ятницю, 29 жовтня, в Україні від наслідків COVID померла 541 людина. Більше добова смертність виявилася тільки в Росії – 1160 померлих.

На третьому місці за добовою смертністю від коронавірусу знаходиться Індія (446), за нею йдуть Філіппіни (423) та Румунія (395). Найбільше пацієнтів за добу видужали в США (45 364), Британії (35 152) й РФ (28 909). Україна (9449) – на дев'ятому місці у світі, повідомляє Worldometers.

За даними МОЗ, за минулу добу, 30 жовтня, в Україні зафіксували ще 17,4 тис.випадків коронавірусу. Відомо, що серед пацієнтів 1108 дітей та 178 медпрацівників. Зниження добової захворюваності, найімовірніше, викликане спадом тестування населення у вихідні дні.

За минулу добу найбільше нових хворих виявили у Харківській (1 934), Одеській (1 521), Сумській (1 176), Житомирській (1 166) і Дніпропетровській (2 280) областях.

Коронавірус в Україні: найважливіша інформація

29 жовтня голова МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні потроху стабілізується ситуація з коронавірусом. Кількість виписаних пацієнтів, які потрапили в лікарню через COVID-19, наближається до числа госпіталізованих.

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30 жовтня в "червоній" зоні карантину опинилися 15 областей: Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Київ з 1 листопада офіційно переходить в червону зону карантинних обмежень. Рішення прийнято в ході позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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