Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Свята

Чому 12 вересня заборонено переїдання: яке церковне свято

Віталій Кірсанов
11 вересня 2025, 12:08
22
12 вересня не слід починати жодної важливої справи - день вважається "неспокійним".
12 вересня: яке церковне свято і що не можна робити
12 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

  • Яке церковне свято 12 вересня
  • Що не можна робити 12 вересня
  • Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 12 вересня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Автонома. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Святий Автоном жив у перші століття християнства в період, коли християнська віра зазнавала гонінь з боку римської влади. Він був священиком і активно проповідував християнство серед людей, підтримуючи його в духовному житті.

відео дня

Його особливістю було поєднання пастирського служіння та особистої аскези. Автоном не тільки навчав вірян, а й сам ревно дбав про духовний розвиток і моральну чистоту. Священномученик Автоном постраждав за віру в Христа, коли римська влада почала переслідувати християн. Він відмовився приносити жертви ідолам і зректися Христа, за що був ув'язнений і підданий жорстоким тортурам. Зрештою він прийняв мученицьку смерть, залишаючи після себе приклад непохитної віри.

Що не можна робити 12 вересня

  • Не слід починати жодної важливої справи - день вважається "неспокійним".
  • Не можна лаятися, сваритися - конфлікти цього дня вважаються небезпечними для здоров'я.
  • Забороняється їсти багато важкої їжі - надмірне переїдання впливає на самопочуття.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

  • вранці велика роса - до гарного врожаю ягід і грибів;
  • ясний світанок - до теплого і сонячного дня;
  • південний вітер - осінь буде затяжною і теплою;
  • на заході червоне небо - чекайте гарну погоду наступного дня;
  • листя почало активно жовтіти - до холодної осені.

У народі 12 вересня носило назву Осінній Автоном. Це був період, коли починали активно збирати врожай і готуватися до осені.

Іменини 12 вересня

Які завтра іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. З давніх часів вважалося, що цей камінь сприяє глибокій медитації та внутрішній концентрації. Йому також приписували здатність знімати тривогу, розганяти страхи і заспокоювати розум.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

свято прикмети календар свят церковне свято
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

12:48Синоптик
Понад 60 тис. цілей за місяць: Сирський розкрив масштаби дронових ударів ЗСУ

Понад 60 тис. цілей за місяць: Сирський розкрив масштаби дронових ударів ЗСУ

12:02Війна
Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:38Фронт
Реклама

Популярне

Більше
"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

"Закохалась у нього": колишня дружина Комарова зробила несподіване зізнання

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

"Допоможи Філіппчику": Пугачова розтоптала шлюб із Кіркоровим у новому інтерв'ю

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Кармічне переродження: яким ТОП-4 знакам зодіаку пощастить до кінця вересня

Останні новини

12:48

Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

12:38

Чому Польща не застосувала 5 статтю НАТО: експерт пояснив хитрість Кремля

12:08

Чому 12 вересня заборонено переїдання: яке церковне свято

12:04

Ніна Матвієнко не стерпіла: Мірзоян розкрив, за що отримував від зіркової тещі

12:02

Понад 60 тис. цілей за місяць: Сирський розкрив масштаби дронових ударів ЗСУ

До кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - КоваленкоДо кінця 2025 року ми побачимо наліт у 1000 дронів, але РФ не зможе робити це щодня - Коваленко
11:54

До 40 дронів на годину: експерт сказав, як збивати Шахеди на підльоті до Києва

11:36

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

11:26

"Рідкісний випадок": чоловік ожив у морзі після офіційної смерті

11:21

Після космічної ціни різке падіння: в Україні подешевшав популярний овоч

Реклама
11:06

Наші предки боялись зустрічі з ними: неймовірні міфологічні істоти УкраїниВідео

10:48

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

10:38

Сили оборони провели зачистку у важливому місті на Донеччині - військовий

10:36

"Серйозний тест для Заходу": експерт пояснив мету атаки дронів РФ на Польщу

10:31

Дружина хворого Брюса Вілліса шокувала рішенням про шлюб - деталі

10:04

Конгрес США може відновити поправку, яка заборонить торгівлю з РФ

09:53

Росія готується до нової війни: в ISW повідомили про чіткий сигнал Кремля

09:37

П'ять ознак того, що Всесвіт дарує вам краще майбутнє

09:33

У РФ лише чотири таких кораблі: у Чорному морі ГУР вивело з ладу судно за $60 млн

09:33

Коли сценарій очевидний: чому війна РФ приречена розповзатисяПогляд

09:19

"Часу мало": "Мадяр" звернувся до поляків після вторгнення "Шахедів"

Реклама
09:06

Брітні Спірс ошелешила відео свого брудного, у собачих екскриментах, будинку

09:00

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим

08:32

Диверсія в Тулі: палає вежа зв'язку біля важливого для оборонки РФ заводу

08:24

Атака на Польщу: Путін і далі завдаватиме ударів по Європі - Sky News

08:16

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

07:45

Атака дронів на Польщу: Мерц зробив тривожну заяву про ППО НАТО

06:46

У Сумах прогриміли вибухи: є "прильоти", спалахнула пожежа

06:10

Удари по Польщі: нова реальність чи пробний шар?Погляд

05:50

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

05:15

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

04:30

Потік щедрості: чотирьох знаків зодіаку чекає фінансове благополуччя 11 вересня

04:09

Як зрозуміти, кого з людей більше любить кіт - ознаки, які не можна ігноруватиВідео

03:44

Гороскоп на завтра 12 вересня: Ракам - важлива розмова, Терезам - щасливі моменти

03:24

Як відмити одним засобом усю ванну кімнату - лайфхак

02:36

Полякам слід оголосити над Галичиною та Волинню "безпольотну зону"Погляд

02:32

Кремль змінює тактику ударів по Україні: до чого готуватися восениФото

02:11

Знешкодили понад сотню окупантів: Генштаб розповів про головні напрямки атак

02:00

"Поводиться огидно": Кріштіану Роналду застосував силу до фанатаВідео

01:27

Що зайве серед продуктів: лише 3 із 50 людей знайдуть помилку за 5 секунд

01:23

Такою вдарили по Кабміну: експерти розкрили, що робить "Іскандер-К" ще небезпечнішим

Реклама
00:40

Спроба №3: відома українська співачка повертається на Нацвідбір

00:30

Несподіваний гість: в Україні помітили рідкісного червонокнижного степового птаха

10 вересня, середа
23:45

Трамп обговорив з Навроцьким атаку РФ: один БпЛА "приземлився" на військовій базі

23:41

Відомий український актор розповів, звідки у нього бронь від мобілізації

23:25

Хто реально може змінити гру: Хацкевич виділив фаворитів на пост тренера збірної

22:57

"Це не є нормальним": Катя Кузнєцова вперше зізналася, чому покинула бойфренда-росіянина

22:39

Предки були торговцями - які українські прізвища колись давали "бізнесменам"

22:25

Голосувала і була в захваті: Пугачова видала правду про своє ставлення до Путіна

22:24

"Це не помилка, а репетиція": який насправді "сигнал" Путін послав НАТО

22:10

В США підстрелили соратника Трампа, який виступав проти допомоги Україні - що відомоВідео

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Рецепти
НапоїСвяткове менюПрості стравиЗакускиЛегкі десертиСалати
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаАні ЛоракФіліп КіркоровКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Економіка
Курс валютЦіни на продуктиГрошова допомогаТарифи
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти