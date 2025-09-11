Чому 12 вересня заборонено переїдання: яке церковне свято

Ви дізнаєтеся:
- Яке церковне свято 12 вересня
- Що не можна робити 12 вересня
- Народні прикмети і традиції
У п'ятницю, 12 вересня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Автонома. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.
Святий Автоном жив у перші століття християнства в період, коли християнська віра зазнавала гонінь з боку римської влади. Він був священиком і активно проповідував християнство серед людей, підтримуючи його в духовному житті.
Його особливістю було поєднання пастирського служіння та особистої аскези. Автоном не тільки навчав вірян, а й сам ревно дбав про духовний розвиток і моральну чистоту. Священномученик Автоном постраждав за віру в Христа, коли римська влада почала переслідувати християн. Він відмовився приносити жертви ідолам і зректися Христа, за що був ув'язнений і підданий жорстоким тортурам. Зрештою він прийняв мученицьку смерть, залишаючи після себе приклад непохитної віри.
Що не можна робити 12 вересня
- Не слід починати жодної важливої справи - день вважається "неспокійним".
- Не можна лаятися, сваритися - конфлікти цього дня вважаються небезпечними для здоров'я.
- Забороняється їсти багато важкої їжі - надмірне переїдання впливає на самопочуття.
Народні прикмети та традиції
Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:
- вранці велика роса - до гарного врожаю ягід і грибів;
- ясний світанок - до теплого і сонячного дня;
- південний вітер - осінь буде затяжною і теплою;
- на заході червоне небо - чекайте гарну погоду наступного дня;
- листя почало активно жовтіти - до холодної осені.
У народі 12 вересня носило назву Осінній Автоном. Це був період, коли починали активно збирати врожай і готуватися до осені.
Іменини 12 вересня
Які завтра іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.
Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. З давніх часів вважалося, що цей камінь сприяє глибокій медитації та внутрішній концентрації. Йому також приписували здатність знімати тривогу, розганяти страхи і заспокоювати розум.
