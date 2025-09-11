Чому 12 вересня заборонено переїдання: яке церковне свято

12 вересня не слід починати жодної важливої справи - день вважається "неспокійним".

https://glavred.net/holidays/pochemu-12-sentyabrya-zapreshcheno-pereedanie-kakoy-cerkovnyy-prazdnik-10697138.html Посилання скопійоване

12 вересня: яке церковне свято і що не можна робити / колаж: Главред, фото: unsplash, pomisna.info

Ви дізнаєтеся:

Яке церковне свято 12 вересня

Що не можна робити 12 вересня

Народні прикмети і традиції

У п'ятницю, 12 вересня, віряни святкують день пам'яті святого священномученика Автонома. Главред зібрав корисну інформацію про те, що дозволено і категорично заборонено робити цього дня.

Святий Автоном жив у перші століття християнства в період, коли християнська віра зазнавала гонінь з боку римської влади. Він був священиком і активно проповідував християнство серед людей, підтримуючи його в духовному житті.

відео дня

Його особливістю було поєднання пастирського служіння та особистої аскези. Автоном не тільки навчав вірян, а й сам ревно дбав про духовний розвиток і моральну чистоту. Священномученик Автоном постраждав за віру в Христа, коли римська влада почала переслідувати християн. Він відмовився приносити жертви ідолам і зректися Христа, за що був ув'язнений і підданий жорстоким тортурам. Зрештою він прийняв мученицьку смерть, залишаючи після себе приклад непохитної віри.

Що не можна робити 12 вересня

Не слід починати жодної важливої справи - день вважається "неспокійним".

Не можна лаятися, сваритися - конфлікти цього дня вважаються небезпечними для здоров'я.

Забороняється їсти багато важкої їжі - надмірне переїдання впливає на самопочуття.

Народні прикмети та традиції

Серед наших предків було чимало цікавих прикмет на цей день:

вранці велика роса - до гарного врожаю ягід і грибів;

ясний світанок - до теплого і сонячного дня;

південний вітер - осінь буде затяжною і теплою;

на заході червоне небо - чекайте гарну погоду наступного дня;

листя почало активно жовтіти - до холодної осені.

У народі 12 вересня носило назву Осінній Автоном. Це був період, коли починали активно збирати врожай і готуватися до осені.

Іменини 12 вересня

Які завтра іменини: Данило, Іван, Микола, Олексій, Опанас, Семен, Федір.

Талісманом людини, народженої 12 вересня, є турмалін. З давніх часів вважалося, що цей камінь сприяє глибокій медитації та внутрішній концентрації. Йому також приписували здатність знімати тривогу, розганяти страхи і заспокоювати розум.

Вам може бути цікаво:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред