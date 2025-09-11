Шанувальник став для Лоліти не тільки Ромео, а й спонсором.

Зрадниця України співачка Лоліта, яка раніше брала участь у скандальній "голій вечірці", раптово повернула популярність у країні-агресорі РФ. Як пишуть російські Telegram-канали, справжня причина нового злету артистки - загадковий шанувальник.

За словами одного з друзів Мілявської, Лолітою зацікавився дуже багатий чоловік, готовий заради її уваги на багато що.

"Вона жива, щира, трохи хамувата, а він уже втомився від дівчат, які зазирають у рот заради чергового подарунка, хоче екзотики, свята, рівну собі за духом", - поділився друг Лоліти.

За інформацією джерела, шанувальника не бентежить ні статус одруженої людини, ні її відмови.

Лоліта Мілявська - одружений шанувальник / фото: instagram.com, Лоліта Мілявська

"Поки йому не дуже щастить, Лола відмовляється від подарунків, поїздок, каже, "занадто стара для цього". Адже наш Ромео трошки одружений, але це йому ніколи не заважало", - розповів пікантний секрет друг Мілявської.

Крім цього, шанувальник співачки готовий навіть купити їй новий виток популярності. За словами джерела, у розкрутку Лоліти в країні-агресорі вкладаються чималі гроші.

"Тому він вирішив купити їй успіх, купити її серце успіхом. І в нього, здається, щось виходить, квитки на її концерти розлітаються", - резюмувало джерело.

Раніше Главред повідомляв, що виступ Лоліти Мілявської в Казані обернувся повним провалом. Зрадниця України повинна була заспівати для пропагандистського каналу "Россия 1", але через помилку впала в істерику і втекла зі сцени.

Також російську співачку Лоліту Мілявську висміяли через скарги після скасувань її концертів. Зрадниця України вирішила поскаржитися на погану якість комунальних послуг у РФ, за що отримала хамувату відповідь.

Про персону: Лоліта Мілявська Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.

