Зрадниця України співачка Лоліта, яка раніше брала участь у скандальній "голій вечірці", раптово повернула популярність у країні-агресорі РФ. Як пишуть російські Telegram-канали, справжня причина нового злету артистки - загадковий шанувальник.
За словами одного з друзів Мілявської, Лолітою зацікавився дуже багатий чоловік, готовий заради її уваги на багато що.
"Вона жива, щира, трохи хамувата, а він уже втомився від дівчат, які зазирають у рот заради чергового подарунка, хоче екзотики, свята, рівну собі за духом", - поділився друг Лоліти.
За інформацією джерела, шанувальника не бентежить ні статус одруженої людини, ні її відмови.
"Поки йому не дуже щастить, Лола відмовляється від подарунків, поїздок, каже, "занадто стара для цього". Адже наш Ромео трошки одружений, але це йому ніколи не заважало", - розповів пікантний секрет друг Мілявської.
Крім цього, шанувальник співачки готовий навіть купити їй новий виток популярності. За словами джерела, у розкрутку Лоліти в країні-агресорі вкладаються чималі гроші.
"Тому він вирішив купити їй успіх, купити її серце успіхом. І в нього, здається, щось виходить, квитки на її концерти розлітаються", - резюмувало джерело.
Раніше Главред повідомляв, що виступ Лоліти Мілявської в Казані обернувся повним провалом. Зрадниця України повинна була заспівати для пропагандистського каналу "Россия 1", але через помилку впала в істерику і втекла зі сцени.
Також російську співачку Лоліту Мілявську висміяли через скарги після скасувань її концертів. Зрадниця України вирішила поскаржитися на погану якість комунальних послуг у РФ, за що отримала хамувату відповідь.
Про персону: Лоліта Мілявська
Лоліта Мілявська - естрадна співачка, акторка, телеведуча, режисерка і продюсерка українського походження, яка у військовому нападі РФ на Україну підтримала країну-терориста Росію.
