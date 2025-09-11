Ще один актор-військовий загинув на фронті

Коротко:
- Хто повідомив про смерть українського актора
- Коли він загинув
Сьогодні, 11 вересня стало відомо про те, що український актор Андрій Синишин загинув на фронті.
Про це стало відомо з посту Театру Леся Курбаса в Instagram.
"6 квітня 2025 року Андрій загинув поблизу населеного пункту Юнаківка, Сумський район, Сумська область, захищаючи Україну від російського вторгнення. Він віддав своє життя, захищаючи свободу як воїн, і залишив світлу пам'ять як актор", - повідомили колеги артиста.
У театрі також повідомили деталі прощання і похорону актора.
Прощання з Андрієм відбудеться 13 вересня:
- 11:00 - початок церемонії похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11)
- 11:40 - загальноміська церемонія прощання на площі Ринок
- 11:45 - виїзд до родинного дому в с. Розворяни
- 12:45 - прощання в родинному домі (вул. Зелена, 38)
- 13:00 - прощання в Церкві святого Іллі (с. Розворяни)
- 14:00 - поховання на місцевому кладовищі.
