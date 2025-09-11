Ще один актор-військовий загинув на фронті

Андрій загинув поблизу населеного пункту Юнаківка.

https://glavred.net/starnews/eshche-odin-akter-voennyy-pogib-na-fronte-10697324.html Посилання скопійоване

На фронті загинув український актор / Колаж Главред, фото Instagram/les_kurbas_theatre

Коротко:

Хто повідомив про смерть українського актора

Коли він загинув

Сьогодні, 11 вересня стало відомо про те, що український актор Андрій Синишин загинув на фронті.

Про це стало відомо з посту Театру Леся Курбаса в Instagram.

відео дня

"6 квітня 2025 року Андрій загинув поблизу населеного пункту Юнаківка, Сумський район, Сумська область, захищаючи Україну від російського вторгнення. Він віддав своє життя, захищаючи свободу як воїн, і залишив світлу пам'ять як актор", - повідомили колеги артиста.

У театрі також повідомили деталі прощання і похорону актора.

Прощання з Андрієм відбудеться 13 вересня:

11:00 - початок церемонії похорону в Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла (Львів, вул. Театральна, 11)

11:40 - загальноміська церемонія прощання на площі Ринок

11:45 - виїзд до родинного дому в с. Розворяни

12:45 - прощання в родинному домі (вул. Зелена, 38)

13:00 - прощання в Церкві святого Іллі (с. Розворяни)

14:00 - поховання на місцевому кладовищі.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Раніше Главред повідомляв сумну звістку про те, що на початку липня загинув зірка "Ліверпуля" Діогу Жота. Автомобіль, в якому перебували Діогу і його молодший брат Андре, злетів з дороги і загорівся.

Також, на жаль, у віці 47-ми років загинув у Парижі французький стендап-комік і актор Бан Гей Мін. Він відомий за фільмами "Астерікс і Обелікс" та "Шеф". Актор пішов із життя внаслідок нещасного випадку.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред