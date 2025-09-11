Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

Ви дізнаєтесь:
- Якою буде погода у п’ятницю
- В яких областях буде найпрохолодніше
Погода в Україні у п’ятницю, 12 вересня, буде переважно сухою, але дощі пройдуть у західних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.
"Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі - антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід", - йдеться у повідомленні.відео дня
За її словами, температура повітря цікаво розподілиться по Україні. Так:
- У східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22…+24 градуси.
- У центральних областях буде дуже тепло, +24…+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20…+23 градуси.
- У південній частині буде ясно, тепло, +24…+28 градусів, проте на півдні Одещини несподівано свіжіше, +22…+26 градусів.
- У північних областях також дуже тепло, +24…+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19…+22 градуси.
"І найцікавішою буде температурна картинка в західній частині України - смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області - холодяка, передбачається +16…+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини +23…+25 градусів", - наголосила Діденко.
Погода в Києві
У Києві 12 вересня дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. В столиці завтра очікується +23 градуси, але по відчуттях буде прохолодніше.
Якою буде погода у вересні
Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни.
За її словами, у вересні цілком можливий сніг та заморозки на високогір'ї Карпат.
Погода в Україні - останні новини
Як повідомляв Главред, Наталія Діденко говорила, що надалі дощів в Україні буде мало, вони можливі лише на крайньому заході. На її думку, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів.
Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні упродовж цього тижня буде переважно теплою. Цьому сприятиме підвищення атмосферного тиску.
Читайте також:
- Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни
- Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове
- Чому 12 вересня заборонено переїдання: яке церковне свято
Про персону: Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред