Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

Синоптикиня сказала, що температура повітря цікаво розподілиться по Україні.

Прогноз погоди на 12 вересня / фото: УНІАН

Погода в Україні у п’ятницю, 12 вересня, буде переважно сухою, але дощі пройдуть у західних областях. Про це повідомила синоптикиня Наталія Діденко.

"Північ, центр, схід та південна частина побудуть і далі у сухій повітряній масі - антициклон на північному сході блокує перенос вологої атлантичної повітряної маси, тому дощі коливаються над заходом, не просуваючись на схід", - йдеться у повідомленні. відео дня

За її словами, температура повітря цікаво розподілиться по Україні. Так:

У східних областях та в прибережних районах помірно тепло, вдень очікується +22…+24 градуси.

У центральних областях буде дуже тепло, +24…+28 градусів, проте на Вінниччині подекуди +20…+23 градуси.

У південній частині буде ясно, тепло, +24…+28 градусів, проте на півдні Одещини несподівано свіжіше, +22…+26 градусів.

У північних областях також дуже тепло, +24…+27 градусів, а ось на Житомирщині та Сумщині місцями +19…+22 градуси.

Температура в Україні / фото: t.me/PohodaNatalka

"І найцікавішою буде температурна картинка в західній частині України - смуга, що витягнеться від Волині, Рівненщини через Тернопільщину, Хмельниччину, Івано-Франківщину аж до Чернівецької області - холодяка, передбачається +16…+19 градусів, проте на Закарпатті та у деяких районах Львівщини +23…+25 градусів", - наголосила Діденко.

Погода в Україні / фото: meteoprog

Погода в Києві

У Києві 12 вересня дощів не очікується, проте близькість нестійкої західної вологої повітряної маси може прикрити небо хмарами. В столиці завтра очікується +23 градуси, але по відчуттях буде прохолодніше.

Погода в Києві / фото: meteoprog

Якою буде погода у вересні

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух говорила, що заморозки у вересні досить типове явище, особливо у західних, північних областях країни.

За її словами, у вересні цілком можливий сніг та заморозки на високогір'ї Карпат.

Наталія Діденко / Інфографіка: Главред

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, Наталія Діденко говорила, що надалі дощів в Україні буде мало, вони можливі лише на крайньому заході. На її думку, температура повітря впродовж дня не опускатиметься нижче +20 градусів.

Синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що погода в Україні упродовж цього тижня буде переважно теплою. Цьому сприятиме підвищення атмосферного тиску.

