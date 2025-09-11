Польща перекидає 40 тисяч військових на кордон з РФ та Білорусією - що сталось

Польща розгорнула близько 40 тисяч військових через загострення безпекової ситуації після удару дронів та на тлі очікуваних навчань "Захід-2025".

Польща перекидає війська на кордон з РФ та Білорусією / Колаж Главред, фото: скріншот з відео, УНІАН

Про що йдеться у матеріалі:

Польща стягує до кордонів Росії та Білорусі 40 тисяч військових

Навчання "Захід-2025" є відпрацюванням наступальних маневрів

Польща розміщує близько 40 тисяч військових уздовж кордонів з Білоруссю та Росією через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів. Про це повідомляє видання TVP World.

Зазначається, що збільшення чисельності військ було очікуваним на тлі запланованих російських та білоруських військових навчань у п’ятницю, частина яких відбудеться поблизу польського кордону.

Ці маневри, а також реакція НАТО, перебувають під посиленим контролем після подій середи, коли польські та нідерландські літаки збили російські безпілотники.

У межах спільних навчань "Запад-2025" очікується залучення десятків тисяч військовослужбовців, що стало причиною рішення Польщі розгорнути близько 40 тисяч своїх солдатів уздовж східного кордону.

"Польща готувалася до маневрів "Захід-2025" протягом багатьох місяців", — заявив заступник міністра оборони Чезар Томчик в ефірі телеканалу Polsat News.

Він повідомив, що польська армія провела навчання за участю понад 30 тисяч солдатів, включно з військовими НАТО, для відпрацювання адекватної реакції. Він наголосив, що "Захід-2025" є наступальними маневрами.

Томчик також висловив занепокоєння, подібне до того, яке висловлюють інші політичні лідери, що ці навчання можуть слугувати передумовою для російської агресії проти країн НАТО та ЄС.

Чи є загроза від навчань "Захід-2025" в Білорусі - думка експерта

Як писав Главред, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Олег Жданов прокоментував навчання Росії та Білорусі "Захід-2025", заплановані на 12–16 вересня.

За його словами, цьогорічні навчання принципово не несуть загрози для України та інших країн, оскільки залучена невелика чисельність особового складу з різних держав ОДКБ. Проте для створення враження значущості та залякування НАТО та інших, російське керівництво включило до програми відпрацювання планування і можливого застосування ядерної зброї.

Експерт також зазначив, що це може свідчити про ймовірну передачу Росією ядерних боєзарядів диктатору Олександру Лукашенку, що є єдиним реально серйозним елементом навчань.

Водночас Жданов не виключив, що під час "Захід-2025" можливі провокації.

Удар РФ по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, за кількістю дронів, що атакували Польщу в ніч на 10 вересня, цей інцидент суттєво відрізняється від попередніх і виглядає не випадковістю, а навмисною операцією. За словами співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, ситуація виглядає як спланований сценарій.

Водночас він зазначив, що для НАТО порушення повітряного простору Польщі російськими безпілотниками не стало однозначним актом агресії.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що атака по території Польщі стала елементом ширшої кампанії Росії проти європейських держав. На їхню думку, Кремль прагнув перевірити реакцію НАТО й отримати досвід для майбутніх дій.

Інші новини:

Про персону: Олег Жданов Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер. З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

