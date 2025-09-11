'Він має зрозуміти': у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

Сікорський заявив, що після атак російських дронів на Польщу президенту США Дональду Трампу варто усвідомити, що Путін насміхається з нього.

У Польщі жорстко звернулись до Трампа і згадали Путіна / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Сікорський:

Путін насміхається з Трампа

Кремль не хоче завершувати війну проти України

Путін відреагує лише на силу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп має зрозуміти марність спроб домовитися "по-хорошому" з російським диктатором Володимиром Путіним, адже Кремль не планує завершувати війну проти України. Таку думку він висловив в інтерв’ю PBS News Hour Він підкреслив, що спочатку Росія нарощувала атаки безпілотниками на Україну, а тепер удари дійшли й до країни-члена НАТО.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників - спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив міністр. відео дня

Сікорський висловив сподівання на серйозні та узгоджені дії, які змусили б Путіна усвідомити безперспективність його планів відновлення Російської імперії.

Водночас він наголосив, що Польща з повагою ставиться до спроб зупинити війну дипломатією й так само прагне якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - наголосив польський міністр.

Яка ціль удару по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, Росія атакою дронів по Польщі прагне оцінити реакцію Заходу. Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він зауважив, що подія може спричинити напруження всередині польської влади, де вже існують конфлікти між президентом, його політичними силами та прем’єр-міністром.

"Якщо замість того, щоб об'єднатися і відкласти політичні суперечки, вони почнуть звинувачувати один одного, то російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Другий вимір — це рівень НАТО, де також очікуються гострі дискусії. За словами Мельника, Кремль уважно спостерігатиме передусім за позицією Вашингтона. Найбільший виклик, підкреслив експерт, полягає в тому, чи вистачить Заходу політичної рішучості, адже нині союзники проходять серйозний тест на єдність.

Удар російськими дронами по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували територію Польщі. Як з’ясувалося, їхньою ціллю був головний логістичний центр західних поставок озброєння для України на базі НАТО в Жешуві, повідомляє Der Spiegel.

Через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів Польща стягує близько 40 тисяч військових до кордонів із Білоруссю та Росією, зазначив заступник міністра оборони Чезар Томчик.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що інцидент із порушенням повітряного простору Польщі не був випадковим. За його словами, країна-агресорка Росія прагнула перевірити готовність партнерів України до рішучих дій.

Про персону: Радослав Сікорський Польський політик, політолог і журналіст. У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска. До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія. 22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС. На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів. Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби". "Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

