Рус
Читати російською
  1. Новини
  3. Світ

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

Юрій Берендій
11 вересня 2025, 22:32
240
Сікорський заявив, що після атак російських дронів на Польщу президенту США Дональду Трампу варто усвідомити, що Путін насміхається з нього.
'Він має зрозуміти': у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ
У Польщі жорстко звернулись до Трампа і згадали Путіна / Колаж Главред, фото: скріншоти з відео

Про що сказав Сікорський:

  • Путін насміхається з Трампа
  • Кремль не хоче завершувати війну проти України
  • Путін відреагує лише на силу

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що президент США Дональд Трамп має зрозуміти марність спроб домовитися "по-хорошому" з російським диктатором Володимиром Путіним, адже Кремль не планує завершувати війну проти України. Таку думку він висловив в інтерв’ю PBS News Hour Він підкреслив, що спочатку Росія нарощувала атаки безпілотниками на Україну, а тепер удари дійшли й до країни-члена НАТО.

"Президенту Трампу вже час побачити, що Путін насміхається з нього. Замість припинення вогню, на яке сподівались перед самітом на Алясці, та серйозних мирних перемовин Путін запускає тільки більше й більше безпілотників - спершу проти України, а тепер і проти НАТО", - наголосив міністр.

відео дня

Сікорський висловив сподівання на серйозні та узгоджені дії, які змусили б Путіна усвідомити безперспективність його планів відновлення Російської імперії.

Водночас він наголосив, що Польща з повагою ставиться до спроб зупинити війну дипломатією й так само прагне якнайшвидшого миру для України.

"Але, на нашу думку, Путін відреагує лише на сильні кроки. Путін надто довго зловживав доброю волею президента Трампа", - наголосив польський міністр.

Яка ціль удару по Польщі - думка експерта

Як писав Главред, Росія атакою дронів по Польщі прагне оцінити реакцію Заходу. Про це заявив співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник.

Він зауважив, що подія може спричинити напруження всередині польської влади, де вже існують конфлікти між президентом, його політичними силами та прем’єр-міністром.

"Якщо замість того, щоб об'єднатися і відкласти політичні суперечки, вони почнуть звинувачувати один одного, то російські стратеги можуть поставити собі "плюсик" за досягнення ще однієї мети - внутрішнього ослаблення Польщі", - сказав Мельник в інтерв'ю Главреду.

Другий вимір — це рівень НАТО, де також очікуються гострі дискусії. За словами Мельника, Кремль уважно спостерігатиме передусім за позицією Вашингтона. Найбільший виклик, підкреслив експерт, полягає в тому, чи вистачить Заходу політичної рішучості, адже нині союзники проходять серйозний тест на єдність.

Удар російськими дронами по Польщі - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч на 10 вересня російські дрони атакували територію Польщі. Як з’ясувалося, їхньою ціллю був головний логістичний центр західних поставок озброєння для України на базі НАТО в Жешуві, повідомляє Der Spiegel.

Через загострення ситуації після масованого вторгнення дронів Польща стягує близько 40 тисяч військових до кордонів із Білоруссю та Росією, зазначив заступник міністра оборони Чезар Томчик.

Президент Володимир Зеленський наголосив, що інцидент із порушенням повітряного простору Польщі не був випадковим. За його словами, країна-агресорка Росія прагнула перевірити готовність партнерів України до рішучих дій.

Інші новини:

Про персону: Радослав Сікорський

Польський політик, політолог і журналіст.

У 2005-2007 роках — міністр оборони Польщі, з листопада 2007 по вересень 2014 і з грудня 2023 року - міністр закордонних справ в уряді Дональда Туска.

До 2007 року перебував у партії Право і справедливість, в даний час є членом Громадянської платформи, пише Вікіпедія.

22 грудня 2023 року Сікорський прибув в Україну. Це була його перша закордонна поїздка на посаді глави польського МЗС.

На брифінгу в Києві Сікорський заявив, що Польща хоче бачити Україну членом Європейського Союзу в кінці десятиліття – і в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Він додав, що Польща є справжнім другом України, і "зараз, коли на фронті патова ситуація, ця ситуація є випробуванням цієї дружби".

"Ми також усвідомлюємо, що якщо Україна переможе, це зміцнить моральний дух не лише самої України, але і всього вільного світу, тому Україна повинна перемогти", – заявляв глава польського МЗС.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Дональд Трамп мирне врегулювання мирні переговори Наліт дронів РФ на Польщу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

23:56Війна
"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

22:32Світ
Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

21:09Війна
Реклама

Популярне

Більше
На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

На трьох знаків зодіаку зваляться великі гроші вже ось-ось: список щасливчиків

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

Тест на IQ: знайдіть 3 відмінності на картинці з бабусею, яка гуляє із собакою, за 45 с

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 вересня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Китайський гороскоп на завтра 12 вересня: Мавпам допоможуть, Козам - зміни

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

Гороскоп Таро на сьогодні 12 вересня: Тельцям - фінансове попередження, Дівам - нове

Останні новини

23:56

"Далекобійна" відповідь на обстріли: Україна отримає доступ до нових ракет

22:56

Помилка, яка може коштувати троянд: чого не можна робити з квітами у вересніВідео

22:55

Ще один актор-військовий загинув на фронті

22:32

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

21:33

"Український Мессі": як юний українець приніс Барселоні перший титул ЧСВідео

Що готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі СнєгирьовимЩо готує Росія на Донеччині та чого чекати в інших регіонах: інтерв'ю зі Снєгирьовим
21:09

Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

20:47

Чому в готелях люди швидше засинають: розкрито неочікувані секрети

20:35

Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

20:27

Гуляли під однією парасолею: Арестовича та росіянку Собчак "зловили" у ЛондоніВідео

Реклама
20:02

Україна і МВФ узгоджують новий пакет: що може змінитися у фінансуванні

19:43

Внесли 20 мільйонів застави: екс-голова МСЕК Хмельниччини Крупа вийшла з-під варти

19:43

Захід продовжує переконувати себе, що "це ще не війна" - так було і з ГітлеромПогляд

19:35

Чи можна кожного дня мити голову: фахівчиня розповіла про поширену помилку

19:12

"РФ набралась сміливості": в ЄС назвали остаточну дату закінчення війни в Україні

19:10

Військові уроки для НАТО: Україна навчатиме поляків збивати дрони — Reuters

18:53

Названо об'єкт, який РФ хотіла знищити у Польщі: він пов'язаний з Україною

18:34

Польща перекидає 40 тисяч військових на кордон з РФ та Білорусією - що сталось

18:01

Рекордні зміни: українцям розповіли, що буде з цінами на хліб до кінця року

18:01

"У нас працює мультисистема": Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

17:58

Гора сосисок в тісті за 30 хвилин: розметуть за хвилину

Реклама
17:43

Гривня неочікувано втратила позиції: курс євро та долара зросте вже 12 вересня

17:32

Улюблений персонаж "Венсдей" повертається: сюрприз для фанатів культової саги

17:25

Чим відрізняються дві картинки: за 8 секунд лише найуважніший дасть відповідь

17:05

У ваше життя увірветься щастя: що потрібно зробити 12 вересня, прикмети

17:04

Штрафу не буде: коли можна зупинити авто на пішохідному переходіВідео

16:59

Хитрість радянських господинь: для чого у цукорницю кладуть лавровий лист

16:55

Пілот не вижив: на Запорізькому напрямку розбився український Су-27

16:28

РФ запустила кримський сценарій у Польщі: яка мета атаки і що це змінює для України

16:24

"Київ повністю несе відповідальність": в Угорщині зробили скандальну заяву

16:01

З ними варто бути обережними: рейтинг найбільш мстивих знаків зодіаку

16:00

Охомутала одруженого: путіністка Лоліта закрутила новий роман

15:59

У Туреччині Валерію і Пригожина пограбував таксист: путіністів позбавили величезної суми

15:39

Як скласти одяг в шафу, щоб захистити від молі: дієвий та простий лайфхакВідео

15:07

Лукашенко звільнив понад 50 політв’язнів: що натомість приготували США

14:58

Пара придбала будинок і була шокована знахідкою в саду: що виявили нові господарі

14:34

Чим відрізняються дві феї: тільки найуважніший знайде відмінності за 15 секунд

14:31

У скільки обійшлося збиття дронів над Польщею: Bild назвав величезну суму

14:27

"Сльози заважають": Марта Адамчук поділилася, яка порада Тіни Кароль їй допомагає

14:25

"Дуже схоже на Путіна": Зеленський відповів, чому РФ запустила дрони в ПольщуВідео

14:19

Про старі ціни доведеться забути: в Україні зміниться вартість молочних продуктів

Реклама
14:02

Водії помітили в авто загадковий шарик біля лобового скла: навіщо він потрібен

13:57

Зірка "Медового місяця" розповів, як розчарувався в професії

13:51

Євро зістрибнув з п’єдесталу: чи варто українцям скуповувати валюту з понеділка

13:33

Гості будуть вражені, як це смачно: рецепт салату за 5 хвилин

13:29

"Я повинна встигнути": Пугачова заговорила про смерть при дітях

13:17

Куп'янськ уже в напівоточенні, на околицях міста тривають бої - Снєгирьов

13:02

Подорожчає хліб і не лише: Марчук розповів, яких цін на продукти чекати до кінця року

12:48

Температура впаде до +16: які області України накриють дощі та похолодання

12:43

Зеленська в розкішному костюмі підкорила саміт перших леді

12:38

Чому Польща не застосувала 5 статтю НАТО: експерт пояснив хитрість Кремля

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїЗакускиСвяткове меню
Новини шоу бізнесу
ПотапАні ЛоракСофія РотаруКейт МіддлтонОльга СумськаАлла ПугачоваФіліп КіркоровМаксим ГалкінОлена ЗеленськаНастя КаменськихВіталій Козловський
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Синоптик
Пилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтра
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти