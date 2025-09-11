Рус
Зеленський зустрівся з Келлогом в Києві - розкрито ключові теми переговорів

Юрій Берендій
11 вересня 2025, 21:09оновлено 11 вересня, 21:40
Зеленський зустрівся з Кітом Келлогом та обговорив з ним мирні ініціативи, санкційну політику та спільні оборонні проєкти.
Про що говорили Зеленський і Келлог під час зустрічі в Києві / Колаж Главред, фото: скріншот з відео

Про що йдеться у матеріалі:

  • Зеленський зустрівся із спецпредставником Трампа в Києві
  • Тристоронній формат переговорів - найбільш ефективний
  • Президент України наголосив на важливості тиску на РФ

Сьогодні, 11 вересня президент України Володимир Зеленський провів зустріч із спецпредставником президента США Дональда Трампа Кітом Келлогом, який перебуває з офіційним візитом у Києві. Про результати переговорів Зеленський розповів у дописі в Telegram.

Під час зустрічі з Келлогом Володимир Зеленський повідомив, що обговорювалися різні напрями співпраці, зокрема шляхи досягнення реального миру та гарантування безпеки Україні. Йшлося про окремі проєкти в межах ініціативи PURL для фінансування виробництва й закупівлі систем "Patriot", а також про потужні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, запропоновані США. Президент висловив сподівання на позитивну реакцію Вашингтона.

відео дня

"Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний", - вказує він.

Окремою темою стало питання повернення викрадених українських дітей, міжнародна співпраця у цьому напрямі та умови їхнього перебування.

Дивіться відео зустрічі Кіта Келлога з Зеленським:

/ Фото: скріншот

Зеленський також висловив співчуття американському народу у зв’язку з убивством Чарлі Кірка та подякував президентові Дональду Трампу за реакцію на трагедію, пов’язану зі смертю українки Ірини Заруцької в Північній Кароліні. Він наголосив, що справедливість має перемагати щоразу, коли насильство намагається взяти верх.

"Також готуємося до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Обговорили заплановані заходи, координацію між Україною та Америкою й роботу в межах коаліції охочих. Опрацьовуємо потенційні зустрічі та різні формати", - резюмував він.

Уиткофф, Келлог, спецпредставитель Трампа Инфографика Главред
/ Інфографіка: Главред

Коли почнуться реальні кроки для врегулювання війни РФ проти України - думка експерта

Як писав Главред, перші реальні кроки у дипломатичному врегулюванні війни Росії проти України можуть з’явитися вже у вересні. При цьому коло учасників процесу розширюється: до України, РФ та США долучаються Європа й Китай. Про це розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" та голова фонду "Нова дорога" Валерій Клочок.

За його словами, Пекін тривалий час займав вичікувальну позицію, однак тепер готовий приєднатися до переговорів. Експерт прогнозує, що найближчим часом можемо побачити формат перемовин США–Китай, який у підсумку трансформується в багатосторонній процес.

"Думаю, певні практичні кроки ми побачимо вже з початку вересня. Усе залежатиме від заходів у Китаї (...) Ми маємо побачити певні демонстративні кроки з боку Пекіна, які мають показати, що він готовий до заморозки війни. З огляду на економічну ситуацію, яка існує сьогодні, сторони зацікавлені в такому сценарії. Однак швидкого рішення не буде, оскільки в них є багато активів, а переговори - надскладні", - резюмував Клочок.

Війна Росії проти України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, верховна представниця ЄС із закордонних справ і безпекової політики Кая Каллас заявила бойові дії в Україні триватимуть ще щонайменше два роки.

Тим часом конгресмен США Джо Вілсон запропонував законопроєкт про відновлення поправки "Джексона-Веніка", який передбачає повне припинення торгівлі з Росією.

У ніч на 10 вересня РФ здійснила чергову атаку дронами по Україні. Під час обстрілу кілька безпілотників порушили повітряний простір Польщі. Як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW) Москва перевіряла реакцію НАТО, щоб використати ці дані у подальших діях.

Про персону: Кіт Келлог

Кіт Келлог - американський державний службовець, генерал-лейтенант у відставці.

У період першого президентства Дональда Трампа відповідав за питання оборонної політики, був відповідальним секретарем Ради з національної безпеки США, а в період з 13 по 20 лютого 2017 року виконував обов'язки радника американського президента з національної безпеки (після відставки Майкла Флінна).

Ветеран Збройних сил США, колишній десантник. Учасник американських військових операцій у В'єтнамі, Гренаді (1983) та Іраку - Щит пустелі і Буря в пустелі (1990-1991), пише Вікіпедія.

3 лютого 2025 року призначений спеціальним представником Сполучених Штатів щодо України та Росії.

У ЗМІ Келлога називають "автором мирного плану Трампа" для завершення війни РФ проти України. Журналісти неодноразово писали, що цей план може передбачати збереження контролю Росії над окупованими українськими територіями і фактичне заморожування війни.

війна в Україні мирне врегулювання мирні переговори Кіт Келлог
"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

"Він має зрозуміти": у Польщі жорстко звернулись до Трампа після атаки дронів РФ

22:32Світ
Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

Влупить +9 і литимуть грозові дощі: які регіони накриє холоднеча

20:35Синоптик
