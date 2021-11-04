Форма 028: у МОЗ пояснили, як утриматися на роботі без щеплення від коронавірусу

Деяких працівників не мають права усувати навіть без щеплення / УНІАН

З 8 листопада в Україні за відмову від COVID-вакцинації почнуть усувати від роботи без збереження зарплати представників окремих професій. Зокрема, педагогів і держчиновників.

Але деякі українці зможуть залишитися на роботі і без щеплення. Адже є умова, при якій влада не має права відсторонити працівника. Це - протипокази до вакцинації.

За словами головного державного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, не можуть бути відсторонені від роботи ті, хто має протипоказання до вакцинації. Але для цього має бути відповідний медичний документ (форма №028), виданий закладом охорони здоров'я.

"Зараз ця форма довідки (№028) знаходиться на затвердженні центральних органів виконавчої влади і в довідці не буде вказуватися діагноз, тому керівник установи може вимагати таку довідку від співробітників", - сказав Кузін.

Крім того, якщо протипокази тимчасові, то така довідка буде видаватися на певний проміжок часу - від 3 або більше місяців і коли термін дії протипоказань завершиться і людина зможе отримати щеплення.

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"Ми сподіваємося, завтра або з понеділка буде (форма № 028, - ред.) заюстована і вступить в роботу", - додав чиновник.

читайте такожСоціологи з'ясували, чому українці не хочуть щепитися від коронавірусуТакож, за словами Кузіна, ті, хто отримав одну дозу вакцини, не підлягають відстороненню від роботи. Відсторонення стосується тільки українців, які ухиляються або відмовляються від вакцинації.

"Працівники, які отримали принаймні одну дозу щеплення, не можуть бути відсторонені від роботи, оскільки тут мова не йде про ухилення від вакцинації", - пояснив санлікар.

Ті, хто перехворів коронавірусом і одужав, також можуть отримати медичну довідку №028. Вона буде дійсна три місяці.

Нагадаємо, кандидат медичних наук і відомий український лікар Євген Комаровський розповів про те, як нинішні вакцини протистоять Дельта-штаму.

Також загальнонаціональне дослідження Центрів контролю і профілактики захворювань (CDC) показало, що мРНК-вакцини проти коронавірусу істотно краще захищають, ніж імунітет після перенесеного захворювання.