Гривня неочікувано втратила позиції: курс євро та долара зросте вже 12 вересня

Гривня послабила свої позиції по відношенню до долара та євро.

Курс валют на 12 вересня / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Національний банк України встановив на п'ятницю, 12 вересня, новий офіційний курс валют. З цього відомо, що гривня втратила свої позиції. Про це відомо з даних на сайті регулятора.

Так, курс долара до гривні завтра буде на рівні 41,31 гривні за долар. Українська валюта послабилася на 10 копійок.

Що важливо, по відношенню до євро гривня також послабила позиції. Офіційний курс євро на п'ятницю установлено на рівні 48,27 гривні за один євро. Гривня втратила 3 копійки.

Водночас, на міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,29/41,32 грн/дол., а євро - 48,25/48,27 грн/євро.

Курс долара у вересні

Член правління, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Ганна Золотько говорила, що у вересні, з урахуванням звичного осіннього пожвавлення ділової активності, НБУ активно використовуватиме свої інструменти для згладжування коливань курсу та нейтралізації надлишкового попиту.

За її словами, за відсутності шоків та своєчасної підтримки з боку регулятора національна валюта зможе залишитись стабільною.

Курс долара в Україні / Інфографіка: Главред

Курс валют - останні новини України

Як повідомляв Главред, на четвер, 11 вересня, Національний банк України встановив офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 гривні за долар.

Банкір Тарас Лєсовий говорив, що наразі в Україні спостерігається стабільна курсова ситуація, і наступний тиждень не стане винятком.

Водночас, фінансовий експерт Андрій Шевчишин вважає, що наразі у Національного банку України є всі можливості для утримання стабільного курсу гривні.

Про джерело: Національний банк України Національний банк України (НБУ) - центральний банк України, особливий центральний орган державного управління, який є емісійним центром, проводить єдину державну політику в галузі грошового обігу, кредиту, зміцнення грошової одиниці України - гривні. Також регулює і наглядає за діяльністю комерційних банків в Україні та небанківських фінансових установ, повідомляє "Вікіпедія".

