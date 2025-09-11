Рус
Військові уроки для НАТО: Україна навчатиме поляків збивати дрони — Reuters

Руслан Іваненко
11 вересня 2025, 19:10
Дональд Туск погоджує направлення польських військових представників до України для обміну досвідом боротьби з дронами.
Україна пропонує партнерам власний багаторівневий досвід

Коротко:

  • Зеленський закликав союзників посилити ППО після атаки дронів
  • Польща збила кілька російських безпілотників за підтримки НАТО
  • Військові Польщі пройдуть навчання в Україні зі збиття дронів

Президент України Володимир Зеленський у четвер закликав партнерів Києва посилити та переглянути власні системи протиповітряної оборони після інциденту з російськими безпілотниками у повітряному просторі Польщі. Про це повідомляє Reuters.

Україна готова підтримати союзників

Виступаючи в Києві разом із президентом Фінляндії Александером Стуббом, Зеленський підкреслив, що Україна "відкрита та готова" підтримати зусилля своїх союзників.

За словами українського президента, такі країни, як Польща, мають врахувати багаторівневі підходи до захисту від повітряних атак, оскільки дорогі системи на кшталт Patriot не завжди ефективно використовувати проти дешевших безпілотників, якими користується Росія.

"Ніхто у світі не має достатньої кількості ракет, щоб збивати всі різні типи безпілотників", – сказав Зеленський.

Польща збиває безпілотники та готує військових

У середу Польща за підтримки союзників по НАТО збила кілька безпілотників, що вторглися в її повітряний простір. Президент Польщі назвав це провокацією з боку Росії, спрямованою на перевірку реакції Варшави та НАТО.

4-та стаття НАТО / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що Україна, яка розробила власну багаторівневу систему відбиття російських атак, готова ділитися досвідом із партнерами. Він також повідомив, що прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск погодився направити військових представників до України для навчання.

За даними джерела, знайомого з ситуацією, польські військові представники пройдуть навчання зі збивання безпілотників.

Чому Варшава застосувала статтю 4 НАТО: думка експерта

Польща обрала застосування статті 4 Статуту НАТО замість статті 5, оскільки, за словами співдиректора програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексія Мельника, Росія формально не порушила її повітряний простір.

"Якби атака була здійснена на повітряне судно чи корабель, які вважаються територією держави, це однозначно підпадало б під визначення акту агресії – і тоді діяла б стаття 5", – пояснив Мельник у коментарі Главреду.

За словами підполковника запасу ЗСУ, наліт російських безпілотників був спланований так, аби діяти "нижче порога війни". Саме це, за його оцінкою, змусило Варшаву ініціювати консультації за статтею 4.

Наліт дронів РФ на Польщу - новини за темою

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Читатйте також:

Про джерело: Reuters

Reuters - британське агентство новин і постачальник даних про фінансові ринки, що надає інформаційні повідомлення газетам та іншим засобам масової інформації, пише Вікіпедія.

Reuters вважається одним із найбільших у світі міжнародних новинних агентств. Агентство існує з середини XIX століття

У Reuters працюють понад 14 000 співробітників у 91 країні світу. Серед них близько 2300 журналістів, а також фотокореспондентів і відеооператорів. Загалом агентство має 197 бюро, які працюють по всьому світу.

