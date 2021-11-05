Коронавірус в Україні 5 листопада: майже 700 нових жертв COVID-19 й тисячі госпіталізацій

За минулу добу в Україні виявили ще 26,5 тис. хворих на коронавірус українців. Серед інфікованих - 1,6 тис. дітей.
Станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. Зокрма захворіли 1654 дитини і 488 медпрацівників.
За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.
За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.
З початку кампанії з вакцинації щеплено 11 086 047 осіб, з них отримали одну дозу – 11 086 045 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). В цілому проведено 18 848 929 щеплень.
Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях
- м. Київ - 1772 випадки;
- Вінницька область - 712 випадків;
- Волинська область - 612 випадків;
- Дніпропетровська область - 2388 випадків;
- Донецька область - 1333 випадки;
- Житомирська область - 993 випадки;
- Закарпатська область - 469 випадків;
- Запорізька область - 1595 випадків;
- Івано-Франківська область - 926 випадків;
- Київська область - 1072 випадки;
- Кіровоградська область - 168 випадків;
- Луганська область - 581 випадок;
- Львівська область - 1758 випадків;
- Миколаївська область - 769 випадків;
- Одеська область - 1648 випадків;
- Полтавська область - 1127 випадків;
- Рівненська область - 1010 випадків;
- Сумська область – 1113 випадків;
- Тернопільська область - 749 випадків;
- Харківська область - 1733 випадки;
- Херсонська область - 647 випадків;
- Хмельницька область - 1192 випадки;
- Черкаська область - 718 випадків;
- Чернівецька область - 577 випадків;
- Чернігівська область - 826 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії
- захворіли - 3 032 951 осіб;
- одужали - 2 492 419 осіб;
- летальних випадків - 70 842;
- проведено ПЛР-тестів - 14 730 826.
Коронавірус в Укаїні
Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.
Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.
Станом 4 листопада в "червоній" зоні карантину перебували 15 областей та Київ. "Помаранчевих" регіонів було шість, а "жовту" зону поповнила Тернопільщина, тепер там три області.
Вже 6 листопада Волинська область ризикує перейти в "червону" зону карантину через те, що в регіоні зростає захворюваність на коронавірус і кількість госпіталізацій.
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