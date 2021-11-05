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Коронавірус в Україні 5 листопада: майже 700 нових жертв COVID-19 й тисячі госпіталізацій

5 листопада 2021, 08:21
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За минулу добу в Україні виявили ще 26,5 тис. хворих на коронавірус українців. Серед інфікованих - 1,6 тис. дітей.

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З коронавірусом госпіталізували ще 5,5 тис. українців / Фото Reuters

Станом на ранок п'ятниці, 5 листопада 2021, коронавірус в Україні за добу виявили у 26 488 жителів країни. Зокрма захворіли 1654 дитини і 488 медпрацівників.

За минулі 24 години було госпіталізовано 5 497 осіб; летальних випадків - 696; одужали 13 281 осіб. Свіжі дані опублікувала пресслужба МОЗ.

За останню добу найбільше підтверджених випадків коронавіурсу зареєстрували у Києві (1772), Дніпропетровській (2388), Львівській (1758), Харківській (1733) та Одеській (1648) областях.

З початку кампанії з вакцинації щеплено 11 086 047 осіб, з них отримали одну дозу – 11 086 045 осіб, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 762 884 людини (з них дві людини отримали одну дозу за кордоном). В цілому проведено 18 848 929 щеплень.

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Коронавірус в Україні - статистика на ранок 5 листопада 2021 / t.me/mozofficial

Скільки хворих на коронавірус в Україні по областях

  • м. Київ - 1772 випадки;
  • Вінницька область - 712 випадків;
  • Волинська область - 612 випадків;
  • Дніпропетровська область - 2388 випадків;
  • Донецька область - 1333 випадки;
  • Житомирська область - 993 випадки;
  • Закарпатська область - 469 випадків;
  • Запорізька область - 1595 випадків;
  • Івано-Франківська область - 926 випадків;
  • Київська область - 1072 випадки;
  • Кіровоградська область - 168 випадків;
  • Луганська область - 581 випадок;
  • Львівська область - 1758 випадків;
  • Миколаївська область - 769 випадків;
  • Одеська область - 1648 випадків;
  • Полтавська область - 1127 випадків;
  • Рівненська область - 1010 випадків;
  • Сумська область – 1113 випадків;
  • Тернопільська область - 749 випадків;
  • Харківська область - 1733 випадки;
  • Херсонська область - 647 випадків;
  • Хмельницька область - 1192 випадки;
  • Черкаська область - 718 випадків;
  • Чернівецька область - 577 випадків;
  • Чернігівська область - 826 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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Скільки хворих на коронавірус в Україні за весь час пандемії

  • захворіли - 3 032 951 осіб;
  • одужали - 2 492 419 осіб;
  • летальних випадків - 70 842;
  • проведено ПЛР-тестів - 14 730 826.

Коронавірус в Укаїні

Станом на ранок 4 листопада 2021 коронавірус в Україні за добу виявили у 27 377 жителів країни - це рекордна кількість за майже два роки пандемії. Всього заразилися COVID-19 понад три мільйони українців, а жертвами хвороби стали понад 70 тисяч осіб.

Київ два дні поспіль встановлював рекорди смертності від коронавірусу. Станом на ранок вівторка, 2 листопада, COVID-19 вбив за добу 60 пацієнтів, за наступну добу було 69 жертв - такої кількості померлих не було за весь час пандемії.

Станом 4 листопада в "червоній" зоні карантину перебували 15 областей та Київ. "Помаранчевих" регіонів було шість, а "жовту" зону поповнила Тернопільщина, тепер там три області.

Вже 6 листопада Волинська область ризикує перейти в "червону" зону карантину через те, що в регіоні зростає захворюваність на коронавірус і кількість госпіталізацій.

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