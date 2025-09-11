'У нас працює мультисистема': Зеленський розкрив тактику відбиття атаки дронів РФ

Знищення "Шахедів" ракетами Patriot - це не найкращий варіант.

https://glavred.net/war/u-nas-rabotaet-multisistema-zelenskiy-raskryl-taktiku-otrazheniya-ataki-dronov-rf-10697264.html Посилання скопійоване

В Україні працює мультисистема для збиття дронів / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, 126 окрема бригада територіальної оборони м.Одеса

Що відомо:

РФ виробляє 700-800 "Шахедів" на добу

В Україні працює мультисистема для знищення дронів

Кожні 2-3 місяці Росія удосконалює свої дрони

Росія постійно атакує українські міста дронами. В Україні працює мультисистема для збиття дронів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Президент наголосив на тому, що Росія кожні два-три місяці змінює дрони, що змушує Україну швидко адаптовувати боротьбу з ними. Росіяни змінюють двигуни "Шахедів та тактику застосування дронів. Водночас Україна модернізує засоби перехоплення, посилює радіоелектронну боротьбу та будує кілька ліній захисту.

відео дня

"Вони змінюють двигуни - ми змінюємо інтерсептори. Вони обходять РЕБ - ми будуємо 3-4 лінії РЕБів. Щодня ми звикли: прилетіло 800 дронів, збили 700. Це велика робота з великим фінансуванням", - сказав президент.

Що відомо про "Шахеди" / Інфографіка: Главред

Зеленський також прокоментував атаку на Польщу. Він вважає недоцільним використання лише літаків F-16 та систем ППО Patriot. Збиття дронів літаками вже не є достатнім рішенням. Витрачати системи Patriot для збиття "Шахедів" також не найкраще рішення. Вони призначені для перехоплення балістичних ракет.

"Patriot - це ракети по 2-3 мільйони доларів, тоді як один "Шахед" коштує до 100 тисяч. Таким способом не воюють. Потрібна мультисистема, коли одночасно працює ППО, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі, вертольоти й авіація. Лише так можна боротися з масованими атаками", - наголосив президент.

Він додав, ракет до ППО виготовляється значно менше, у порівнянні з кількістю виготовлених "Шахедів" щодня - 50-60 до 700-800 відповідно.

Україн готова консультувати польських партнерів та ділитися власним досвідом.

Атака на Польщу - думка експерта

В інтервʼю Главреду співдиректор програм зовнішньої політики та міжнародної безпеки Центру Разумкова Олексій Мельник зазначив, що російська атака на Польщу була спланованою та цілеспрямованою. Ворог намагається зруйнувати НАТО зсередини, ставлячи під сумнів позицію НАТО та намагаючись втягнути союзників у дискусію: це слід розглядати як акт агресії чи ні.

"Таким чином Росія намагається внести розкол усередині Альянсу. Адже очевидно, що країни, які відчувають безпосередню загрозу (Польща, країни Балтії), будуть наполягати на тому, що це вже акт агресії і треба реагувати. Інші країни можуть підтримувати протилежну точку зору, і саме ця розбіжність призводить до підриву довіри до колективних гарантій. Це ж класичне питання: хто готовий помирати за Нарву? А тепер може постати нове — хто готовий помирати за Жешув?" - сказав Мельник.

Наліт дронів РФ на Польщу - останні новини

Раніше ЗМІ писали, що російська атака дронів на Польщу є одночасно випробуванням і попередженням, тож реакція Європи і НАТО може мати вирішальне значення для безпеки на цьому континенті.

Главред писав, що після атаки на Польщу "Мадяр" попередив поляків, що без покарання Росія продовжить свої атаки. Він зазначив, що українські фахівці передадуть полякам свій досвід боротьби з "Шахедами".

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що атака на Польщу стала частиною широкої компанії Росії проти європейських країн.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред